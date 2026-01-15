En el barrio El Manantial, ubicado en el municipio de Soledad, se ejecutarán trabajos eléctricos este viernes 16 de enero, por lo que habrá suspensión del servicio desde tempranas horas de la mañana.

En ese sentido, los cortes de energía se desarrollarán entre entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en las calles 72 a la 75A, entre las carreras 12 a la 12G.

Lo anterior para facilitar las labores de instalación de postes y reubicación de red, se suspenderá el suministro de energía,

La empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com.

Además, reiteró que una vez se culminen los trabajos se reestablecerá el servicio de manera gradual en cada casa del sector.

Mantenimiento en Barranquilla

A estas horas de la tarde del jueves se mantiene el mantenimiento de emergencia sobre la subestación Nueva Barranquilla.

De acuerdo con la compañía, se detectó una irregularidad en un transformador de potencia.

Se prevé que la situación se normalice en las próximas horas.