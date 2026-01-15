La Alcaldía de Malambo adelantó una nueva jornada de limpieza en la Vía Oriental, la cual llevaba semanas acumulando una cantidad significativa de residuos que perjudicaba la salud de los habitantes de barrios aledaños.

Sin embargo, durante las jornadas de limpieza no solo se han encontrado montañas de residuos, sino también muebles, electrodomésticos en desuso y hasta esqueletos de neveras, por lo que insistieron en la importancia de denunciar a quienes arrojan desechos de manera indebida en este corredor vial.

La máxima mandataria del municipio, Yenis Orozco, hizo un llamado a los habitantes de este sector y a toda la comunidad a mantener los espacios públicos libres de residuos sólidos, como un ejercicio de cultura ciudadana que depende del compromiso individual y colectivo.

La alcaldesa aseguró que, desde el inicio de su administración, este sector ha sido intervenido en varias oportunidades; sin embargo, lamentó que de manera reiterada se vuelva a presentar la acumulación de basura.

“Hoy el compromiso es mantener la Vía Oriental limpia. Hemos logrado una alianza con los empresarios industriales del sector para que nos ayuden a conservar este espacio, con una cuadrilla permanente que vigilará y realizará labores de limpieza. Esta vía es nuestra cara visible, por aquí ingresan y transitan personas que visitan nuestro municipio. Mantener un Malambo limpio depende de todos”, expresó la alcaldesa Yenis Orozco Bonett.

Por su parte, John Noreña, coordinador del Área de Medio Ambiente, explicó que por instrucciones de la alcaldesa, la Oficina Asesora de Planeación fortaleció la estrategia “Un Malambo Limpio, un compromiso de todos”, la cual se viene ejecutando con el apoyo de la empresa Interaseo, garantizando la limpieza continua de toda la Vía Oriental.

Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad para no entregar residuos a los llamados carromuleros, ya que esta práctica agrava la problemática ambiental en el sector.

El funcionario señaló que, mediante contratos temporales, se fortalecieron las frecuencias y horarios de recolección en el barrio Villa Esperanza, mientras la Superintendencia se pronuncia sobre la empresa Servicios Logísticos y Ambientales 1A, que anteriormente prestaba el servicio en esta zona.

Añadió que, en articulación con la Policía Nacional, se incrementarán los controles y las frecuencias de vigilancia, así como la imposición de comparendos a quienes infrinjan la normativa sobre el manejo de residuos sólidos.

Finalmente, John Noreña hizo un llamado a los líderes comunitarios y a toda la ciudadanía a vincularse activamente a esta estrategia.