Barranquilla se prepara para recibir a millones de visitantes de todas partes del mundo en lo que será un Carnaval 2026 sin precedentes. Por tal motivo, desde la Alcaldía Distrital, en cabeza de Alejandro Char, se activó un plan de aprovechamiento y economía circular alrededor de 230 recicladores.

Esta iniciativa, enmarcada en el sello ‘Carnaval Sostenible’, pretende reforzar la recolección de residuos sólidos aprovechables de manera simultánea a las celebraciones, optimizando el aprovechamiento de los desechos generados durante las fiestas.

Al respecto, Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos, explicó que: “una vez nuestros recicladores recuperen los materiales aprovechables y las asociaciones los reciban, estas nos informarán el destino de los residuos, qué transformadores los comprarán y en qué productos se convertirán. De esa manera, hablaremos formalmente de una economía circular en la que todos participamos”.

En ese sentido, la administración distrital trabajará de la mano con aliados estratégicos como Litoplas, Polyrec, Cempre, Visión Circular de la ANDI y la Cámara de Comercio de Barranquilla, entre otros.

Paralelamente, la ciudad asume tres grandes retos para medir y reducir el impacto ambiental de sus eventos como lo son la medición de la huella de carbono en todos los eventos, caracterización de impactos indirectos en eventos cerrados, y medición de la huella plástica del Carnaval de Barranquilla.

De esta manera, el Carnaval de Barranquilla busca afianzarse como la primera fiesta colombiana sostenible, certificada bajo la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 066-1.

Las carnestolendas se regirán bajo tres ejes: eficiencia energética: optimización de generadores y exploración de fuentes de energía renovable, implementación de un programa de “Basura Cero”, con un sistema robusto de separación de residuos y reutilización de vestuarios, y una cadena de suministro para priorizar proveedores locales con criterios de sostenibilidad.

Así las cosas, la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía y a los visitantes para sumarse a esta iniciativa, cuidando la ciudad y dando ejemplo de responsabilidad ambiental durante el precarnaval y el Carnaval.

Cabe resaltar que en 2024 se recolectaron 21 toneladas de residuos aprovechables, cifra que aumentó a 35,8 toneladas en 2025. Todo este material dejó de ser contaminante para integrarse a la economía circular de la ciudad.