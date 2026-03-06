Una persona muerta y al menos 10 lesionados trasladados a centros asistenciales dejó en la mañana de este viernes un siniestro vial que se presentó sobre la Vía Oriental, a la altura del kilómetro 56 del municipio de Palmar de Varela, Atlántico.

Autoridades de tránsito Departamental indicaron que un bus afiliado a la compañía Cootransoriente, el cual cubría la ruta Ponedera-Barranquilla, chocó a eso de las 7:40 de la mañana contra una motocicleta que, al parecer, habría tratado de superarlo en la vía.

La acción ocasionó que el pesado arrastrara al conductor de la moto y luego fuera a parar a una cuneta junto a la transitada vía de la zona oriental del Departamento.

Usuarios de la carretera manifestaron que el accidente dejó al motorizado muerto de manera instantánea, debajo de la carrocería del pesado vehículo. Esta persona fue identificada por las autoridades como Jonathan Darío Salas Pérez.

Pero también se estableció que al menos 10 ocupantes del bus fueron evacuados en ambulancias de distintas dependencias hacia centro asistenciales de la zona y de la ciudad de Barranquilla, debido a las afectaciones que sufrieron.

Las autoridades de tránsito indicaron que se investigan las causas de este siniestro vial.