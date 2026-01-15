La Alcaldía de Barranquilla, en articulación con Carnaval S.A.S, anunció la entrega de 11.000 boletas gratuitas para asistir a la Lectura del Bando, evento que marcará la apertura oficial del Carnaval 2026 y que se realizará este fin de semana en el estadio Romelio Martínez.

La entrega de las entradas se realizará este viernes 16 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, en la taquilla del estadio ubicada sobre la calle 72. Las boletas corresponden a las localidades norte, oriental y occidental y se entregarán por orden de llegada, hasta agotar existencias.

Según la información divulgada, cada persona podrá reclamar máximo dos boletas, presentando su cédula de ciudadanía. No se permitirán reservas ni entregas a terceros, y la boleta será impresa, requisito obligatorio para ingresar al estadio el día del evento.

El sábado 17 de enero, el público podrá disfrutar del espectáculo ‘Raíz Negra’, con el que la reina del Carnaval, Michelle Char, realizará la tradicional Lectura del Bando, dando inicio a la programación oficial del Carnaval de Barranquilla 2026.

Desde la administración distrital y la organización del Carnaval se reiteró la invitación a la ciudadanía para vivir este evento gratuito que marca el comienzo de la Fiesta más importante de la ciudad.

