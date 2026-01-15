El regreso a las clases en la Universidad del Atlántico es una realidad. Durante la jornada de este jueves, cerca de 23 mil estudiantes retornaron a las aulas para finalizar el semestre 2025-ll, en medio de un ambiente de garantías institucionales por parte de la alma mater.

Durante el acto de bienvenida, el rector temporal de la institución, Rafael Castillo, destacó el significado institucional de este regreso a través del valor del aprendizaje colectivo y el papel del Estado en la protección de la educación pública.

“Volver hoy a las aulas no borra lo ocurrido: lo convierte en aprendizaje institucional. La crítica responsable fortalece, la participación consciente transforma y el conocimiento vuelve a ser nuestro punto de encuentro. Este regreso ocurre también porque el Gobierno nacional ha ratificado su compromiso de garantizar la educación superior como un derecho, y esta universidad asume esa responsabilidad con seriedad y apertura”, señaló el rector.

Desde la comunidad estudiantil, el retorno a clases también es valorado como una oportunidad para continuar los procesos académicos y fortalecer los espacios de participación universitaria.

“Este regreso a clases puede, para algunas personas, parecer acelerado o repentino; pero es necesario para poder culminar nuestro periodo académico y poder finalizar con éxito pues todo lo que tenemos que aprender aquí en la Universidad”, expresó Doris Conrado Herrera, estudiante de Licenciatura en Educación Artística.

Cabe recordar que este retorno a las aulas se da tras un proceso de concertación interna y una mesa de diálogo que permitió establecer acuerdos orientados a salvaguardar el derecho a la educación, fortalecer la convivencia universitaria y garantizar condiciones académicas y administrativas para el desarrollo normal del calendario académico