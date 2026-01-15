La empresa Air-e dio a conocer este jueves que se realizará un mantenimiento de emergencia a la subestación Nueva Barranquilla a partir de las 2:00 p.m.

Lo anterior como parte de un protocolo de seguimiento a los equipos de la infraestructura eléctrica.

Según la compañía, se detectó una situación en uno de los transformadores de potencia de esta subestación, por lo que se deberá atender de manera inmediata para evitar futuras afectaciones a la calidad del servicio.

En ese sentido, Air-e confirmó que estos trabajos tendrán un impacto en la prestación del servicio, y que muy pronto se dará a conocer el balance final de este período.

La compañía reiteró que mantendrá activos sus canales de comunicación para informar sobre cualquier medida conforme avance la revisión de los equipos.

De esta manera, también reafirmó su compromiso con la prestación del servicio y con atender cualquier inquietud de los usuarios por los inconvenientes que se presenten.