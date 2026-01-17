Compartir:
Por:  Redacción Locales

Con motivo de labores de mantenimiento preventivo en las subestaciones ubicadas en la localidad Riomar, en Barranquilla, y Puerta de Oro, en el municipio de Puerto Colombia, por parte de técnicos especializados de la empresa Ai-re, habrá cortes de energía desde tempranas horas de la mañana del domingo 18 de enero.

Lea también: Alta presencia de tarulla en Barranquilla obstaculiza la labor de pescadores

Las intervenciones se desarrollarán mediante maniobras programadas comprendidas en dos franjas horarias ; de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m., obligando a tener períodos donde será necesario suspender temporalmente el servicio en sectores específicos.

Anuncian cortes de energía para este viernes en Soledad

Sectores afectados

Durante los trabajos en la subestación Riomar, estarán sin servicio los barrios La Campiña; calles 84 y 85, entre las carreras 57 a la 64 en Riomar y Alto Prado; carrera 53, entre calles 82 y 84, en Alto Prado; calles 82 y 84, entre carreras 47 a la 52, en San Vicente y Alto Prado, calles 80 a la 82, entre las carreras 43 y 47, en los barrios Granadillo y América; calles 93 a la 98, entre las carreras 43 a la 46, en el barrio Tabor.

En el caso de la subestación Puerta de Oro, la interrupción del servicio se extenderá sobre la carrera 46 vía a Puerto Colombia, afectando el sector desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13.

Por su parte, la empresa A-ire Intervenida hizo un llamado a los usuarios a reportar cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante su portal web oficial.