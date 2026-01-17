Con motivo de labores de mantenimiento preventivo en las subestaciones ubicadas en la localidad Riomar, en Barranquilla, y Puerta de Oro, en el municipio de Puerto Colombia, por parte de técnicos especializados de la empresa Ai-re, habrá cortes de energía desde tempranas horas de la mañana del domingo 18 de enero.

Las intervenciones se desarrollarán mediante maniobras programadas comprendidas en dos franjas horarias ; de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m., obligando a tener períodos donde será necesario suspender temporalmente el servicio en sectores específicos.

Sectores afectados

Durante los trabajos en la subestación Riomar, estarán sin servicio los barrios La Campiña; calles 84 y 85, entre las carreras 57 a la 64 en Riomar y Alto Prado; carrera 53, entre calles 82 y 84, en Alto Prado; calles 82 y 84, entre carreras 47 a la 52, en San Vicente y Alto Prado, calles 80 a la 82, entre las carreras 43 y 47, en los barrios Granadillo y América; calles 93 a la 98, entre las carreras 43 a la 46, en el barrio Tabor.

En el caso de la subestación Puerta de Oro, la interrupción del servicio se extenderá sobre la carrera 46 vía a Puerto Colombia, afectando el sector desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13.

Por su parte, la empresa A-ire Intervenida hizo un llamado a los usuarios a reportar cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante su portal web oficial.