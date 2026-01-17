En los primeros días del año reaparece, de forma puntual, la tarulla en algunos cuerpos de aguas de Barranquilla y municipios del área metropolitana. En el Distrito, las entradas del río, las cuales están cerca de la reconocida Avenida del Río, se encuentran atiborradas por esta planta acuática que perjudica la faena de los pescadores locales.

Josefina Villarreal La acumulación de tarulla tapa una de las entradas del río Magdalena.

Le puede interesar: Procuraduría exige a Nueva EPS la implementación de su plan de contingencia

“La tarulla perjudica mucho a los pescadores porque no cogen nada; no pueden tirar los trasmallos porque se les pierden. Y a veces también tienen que luchar para poder salir de esas aguas de tarullas”, expresó Esther Serna, quien hace parte del grupo de pescadores que se ubican en el caño de la Intendencia Fluvial.

Precisamente este punto es uno de los más críticos cuando inicia esta temporada, y donde la tarulla alcanza una cobertura significativa como para confundirlo con una cancha de fútbol.

“Los olores aquí son muy fuertes, porque el agua se estanca y se pudre... Nosotros ahora mismo estamos abandonados por las autoridades”, sentenció Juan Bolívar, pescador de la zona.

Esta casa editorial se comunicó con Barranquilla Verde —autoridad encargada de proteger el medio ambiente en el Distrito—, que indicó que la labor de limpieza le corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). No obstante, esta entidad ambiental sostuvo que, en realidad, le compete a la Alcaldía de Barranquilla.

Tarulla en Puerto Colombia

En Puerto Colombia también se presenta esta problemática. De esta manera, Hernán Núñez, jefe de la Oficina de Gestión Ambiental de la Alcaldía, informó a EL HERALDO que adelantan jornadas de limpieza de playa y recolección de tarulla. Hasta el momento, han retirado más de 15 toneladas de esta plántula.

“Se recolectaron más de quince toneladas de tarulla que afectaban 400 metros de playa entre el sector de Pradomar y Salgar. Con estas acciones no solo buscamos conservar el medio ambiente, sino también fortalecer un turismo responsable y sostenible”, aseguró el funcionario.

Alta presencia por brisas

De acuerdo con la bióloga Ayari Rojano, subdirectora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), la tarulla es una planta invasora que prolifera en cuerpos de agua con alta carga orgánica.

“Donde hay presencia de una gran carga orgánica —y recordemos que nuestros cuerpos de agua son receptores de vertimientos, es decir, de carga orgánica proveniente de aguas residuales domésticas—, generalmente la tarulla prolifera en estos ambientes”, explicó.

En realidad, esta planta está presente todo el año, y en épocas de lluvia aumenta su movilidad y se agrupa. Pero también incide otro factor: las brisas, ya que los vientos permiten que la tarulla se acomode en zonas específicas, lo que dificulta que los pescadores puedan salir a realizar sus faenas de pesca.

Además: Activan plan de limpieza y recolección de residuos para primer fin de semana de precarnaval en Barranquilla

“Lo que estamos viendo es que, como los vientos alisios están muy presentes, lo que hacen es ubicar la acumulación de tarulla en diferentes zonas. Por eso ahora la vemos más. Pero no es que se esté propagando más en esta época; la mayor proliferación ocurre, sobre todo, durante la época de lluvias”, expuso la funcionaria a este medio.

Sacar provecho de la problemática

Desde hace años, la tarulla empezó a utilizarse como material de artesanías para las comunidades que rodean el embalse El Guájaro, un hábitat que en épocas de lluvias se llena de estas plántulas.

La CRA identificó cinco usos de esta planta que son el papel, el jabón orgánico, los suplementos alimenticios, las briquetas y las artesanías, lo que las convierte en potenciales para aquellos que necesitan tener algunos incentivos económicos.

La entidad fue enfática al asegurar que no puede eliminarse, sino “realizar un mantenimiento y controlar su proliferación, teniendo en cuenta la importancia que representa para el cuerpo de agua”.