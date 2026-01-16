Con el fin de garantizar la adecuada gestión de residuos durante los principales eventos culturales programados para este fin de semana, Triple A ha dispuesto un plan operativo especial para la limpieza de puntos estratégicos de la ciudad.

De esta manera, la empresa acompañará los principales eventos, iniciando con la Lectura del Bando, programada para el 17 de enero en el estadio Romelio Martínez, donde habrá un despliegue especial con cinco turnos y la participación de 68 operarios, exclusivamente dedicados a las actividades de limpieza para este evento.

Seguidamente, para la Coronación del Carnaval de los Niños, que se llevará a cabo el 18 de enero en la Plaza de la Paz, se contará con dos turnos y el apoyo de 14 operarios adicionales, garantizando la limpieza y el orden antes, durante y después de cada evento.

Adicionalmente, la empresa dispondrá de equipos compactadores y volquetas con sus respectivas tripulaciones, encargados de la recolección oportuna de los residuos generados y de su transporte para disposición final en el relleno sanitario parque ambiental Los Pocitos, conforme a la normativa ambiental vigente.

Con respecto a esto, Triple A aseguró que contará con supervisores ubicados en diferentes puntos estratégicos, responsables de monitorear la operación, verificar el manejo adecuado de los residuos sólidos y garantizar que las actividades se desarrollen en condiciones óptimas de limpieza y orden.

Así las cosas, la compañía reiteró su llamado a hacer uso adecuado de las canecas ubicadas en la ciudad y disponer correctamente los residuos ordinarios y cortopunzantes.