Ante la crisis por la falta de entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación volvió a requerir a la entidad, la adopción de medidas inmediatas y contundentes que garanticen el acceso a la salud de sus afiliados.

El llamado por parte del Ministerio Público se produjo tras la revisión al plan denominado; “Estrategia de atención en contingencia por transición de gestor farmacéutico”, presentado por la Nueva EPS.

Según el ente de control, el documento presenta vacíos que deben ser corregidos con urgencia para evitar así interrupciones en la prestación de los tratamientos médicos. En especial de aquellos pacientes que padecen enfermedades crónicas, oncológicas y huérfanas.

De acuerdo con la Procuraduría, la Nueva EPS deberá realizar ajustes sustanciales sobre el objetivo del plan; detallar las intervenciones por cada departamento e identificación de su población afectada, así como el modelo de atención, matriz de riesgos, entre otros.

En consecuencia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social exigió a la entidad informar los avances y soportes de las acciones implementadas del plan de contingencia, con el fin de evitar nuevas intermitencias e interrupciones en la distribución y dispensación de medicamentos en distintas regiones del país.

Municipios del Atlántico sin medicamentos

El pronunciamiento de la Procuraduría coincide con la alerta emitida por los Secretarios de Salud del Atlántico, tras una mesa de trabajo articulada entre dependencias, frente a la crítica situación que enfrentan los usuarios afiliados a la Nueva EPS en los 22 municipios del departamento.

Edison Barrera Reyes, Secretario de Salud de Soledad, señaló que el departamento cuenta con más de 660.000 usuarios afiliados a la Nueva EPS y que, en la práctica, no se les está garantizando el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud.

“Tenemos pacientes con remisiones pendientes desde el año pasado, pacientes que han fallecido en casa y le corresponde a la EPS hacer el acta de defunción, cirugías canceladas, citas canceladas. Como secretarios conjuntamente exigimos a Nueva EPS y a sus interventores que tomen acciones inmediatas para que se les garantice el acceso a los servicios de salud a todos los usuarios de nuestros municipios”, sostuvo.

Advirtiendo a su vez que las fallas administrativas y financieras de la entidad están impactando de forma directa la continuidad de tratamientos médicos esenciales, especialmente para pacientes oncológicos, crónicos y con enfermedades huérfanas.

En municipios como Baranoa, la Secretaría de Salud reportó que solo en el último año se registraron 287 quejas, de las cuales más de 234 estuvieron relacionadas con la falta de medicamentos y el resto con demoras en citas médicas especializadas.

“Hemos agotado reuniones con la EPS, con la Superintendencia de Salud y con otros entes de control, pero no hemos obtenido respuestas efectivas. La salud es un derecho fundamental y hoy no está siendo garantizado”, señaló Viviana Nieto, Secretaría de Salud de Baranoa.

Medidas ante la crisis

Ante la ausencia de respuestas de la EPS, las secretarías de salud municipales han tenido que implementar medidas de contingencia locales, como lo es la gestión directa con IPS, el acompañamiento a usuarios para la asignación de citas y, en algunos casos, la entrega parcial de medicamentos recolectados a nivel municipal para mitigar las afectaciones más urgentes.

“Hemos avanzado apoyando a los usuarios en sus solicitudes y gestionando directamente con algunas IPS, no en nombre de la EPS, sino por la insistencia y la cercanía institucional. Esto nos ha permitido subsanar parcialmente algunas situaciones, pero no es una solución estructural”, sostuvo Nieto.

A su vez confirmaron que han elevado solicitudes ante el Ministerio de Salud y otras entes territoriales, sin obtener respuestas alguna.

Tampoco han recibido hacia sus secretarías municipales, información concreta sobre el plan de contingencia a implementar por parte de la Nueva EPS, y que permita conocer cómo se están atendiendo los casos de atención más urgentes.

Finalmente, insistieron que la problemática supera la capacidad de respuesta administrativa de cada municipio y requiere intervenciones a nivel nacional.

“Las personas llegan a nuestras secretarías buscando ayuda y nos sentimos amarrados porque la Nueva EPS no nos da respuesta. Muchos viven de sus medicamentos y, si no se los entregan, la situación se puede agravar seriamente”, expresó Lewis González, Secretario de Salud de Soledad.