El Gobierno Nacional a través del ministerio de Minas y Energía presentó una resolución que busca acelerar proyectos estratégicos para mejorar el sistema eléctrico en los siete departamentos de la región Caribe, con una inversión estimada superior a los 5 billones de pesos, destinada a cerrar el rezago histórico de más de 20 años en infraestructura energética.

En total son 36 obras que se llevarán a cabo en todo el país de las cuales 24 serán en la región caribe.

El anuncio lo entregó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al término de una reunión en la que socializó el proyecto “Caribe Conectado: Obras urgentes, para un servicio eléctrico confiable y competitivo” con el gobernador Eduardo Verano la tarde de este viernes.

Durante el encuentro el ministro explicó que iniciativa fue construida junto a entidades técnicas como XM, la UPME con el objetivo principal atraer inversionistas privados, debido a que los actuales operadores de red no han ejecutado las obras necesarias.

A través de la Resolución 400004 del 7 de enero, se modificó la Resolución 90604 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía, que le da facultades al Gobierno nacional para activar medidas especiales para acelerar obras eléctricas urgentes en la Costa Caribe.

Según la resolución, el objetivo principal es construir y reforzar redes de transmisión de energía que permitan llevar electricidad de manera más estable a los departamentos del norte del país, evitando apagones, sobrecargas y limitaciones técnicas que afectan a los usuarios.

“La presente resolución tiene como objetivo modificar la Resolución MME 90604 de 2014 y declarar la existencia de una “Situación Especial” en el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los Sistemas de Transmisión Regional (STR) de la Costa Atlántica. Asimismo, busca identificar las obras urgentes de expansión necesarias para mitigar las limitaciones de las redes actuales y garantizar una atención adecuada de la demanda de energía eléctrica en la región Caribe", se cita en la resolución.

El ministró además señaló que estas inversiones permitirán mejorar la calidad del servicio y habilitar nuevas “autopistas energéticas” para facilitar la entrada de energía limpia, especialmente desde el norte del país.

Destacó que los problemas energéticos del Caribe no son aislados, sino que representan un desafío nacional. “El acceso a la energía es un ascensor social que permite reducir la pobreza y fortalecer la competitividad”, afirmó.

Palma resaltó la buena disposición del sector empresarial y de las autoridades regionales para avanzar en este proceso.