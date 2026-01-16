El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció la tarde de este viernes en la Gobernación del Atlántico que este 1 de febrero comenzará la reducción real del precio de la gasolina tras la reorganización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Esta medida, aseguró, permitirá disminuir el costo del combustible sin recurrir a subsidios artificiales cuando se cubría el costó con recursos del presupuesto nacional

“El presidente ya lo ha señalado y esperamos que el próximo 1 de febrero podamos evidenciar en las estaciones de servicio el inicio de una reducción real en el precio del combustible”.

Palma aseguró que Esta vez se trata de una disminución estructural, producto de la reorganización y correcta administración del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, una decisión asumida con responsabilidad por el presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, señaló que actualmente están conciliando las cifras con el Ministerio de Hacienda el costo se la reducción y de aplicarse una nueva metodología en la mezcla de etanol, también se podría generar un impacto adicional a la baja.

Sin embargo, sostuvo que no se anticipará en el valor de la reducción del precio hasta no contar con datos consolidados, los cuales esperan presentar oficialmente el próximo 1 de febrero.