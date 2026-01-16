La osteoporosis es una enfermedad silenciosa y progresiva que avanza con el paso del tiempo sin presentar síntomas, hasta que aparecen las fracturas. La ‘buena noticia’ es que, gracias a los avances médicos, puede diagnosticarse y controlarse de forma oportuna.

Sin embargo, en Colombia cada vez resulta más difícil acceder a los servicios de salud en medio de la crisis que vive el sistema, especialmente por las fallas en la entrega de medicamentos por parte de algunas entidades como Nueva EPS.

Las barranquilleras Lilibeth y Nohemí padecen esta enfermedad y desde hace más de dos meses no le entregan el medicamento Denosumab, el cual es clave para tratar esta patología.

Ambas están vinculadas a Nueva EPS y las han remitido a la Farmacia Cafam a reclamarlo; sin embargo, cuando llegan al lugar, les informan que no cuentan con esta medicina y que deben esperar, como si la enfermedad pudiera pausarse.

Muy bien se sabe que estos problemas con Nueva EPS no solo ocurren en el Atlántico. El panorama crítico de esta entidad perjudica a todos sus pacientes en el país.

“Es una situación crítica, caótica, donde no hay responsables. El Gobierno la intervino hace cerca de dos años y los indicadores financieros son un desastre total”, expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Aseveró que los usuarios están viviendo “un drama” que nunca antes se había visto en el país.

“El tema es muy complejo. Un paciente oncológico que no reciba la quimioterapia en los tiempos ordenados por el médico tratante, lo más probable es que presente metástasis en otros órganos del cuerpo. Los pacientes con enfermedades huérfanas, los pacientes con diabetes, con hipertensión pulmonar, con todo tipo de patologías, están viviendo un drama que nunca antes habíamos vivido”, sentenció.

Exigen plan de contingencia

El panorama está afectando a 440 mil afiliados en el Atlántico, por lo que la Gobernación, a través de la Secretaría de Salud, exigió a la entidad la presentación de un plan de contingencia integral, a más tardar, el pasado jueves 15 de enero.

El plan debe incluir una red de dispensación clara y funcional; la cobertura real en los municipios, no solo en Barranquilla, y que las medidas no se conviertan en nuevas barreras para la población rural, como trámites exclusivamente virtuales.

“Estamos hablando de la vida de las personas. Por eso exigimos un plan de contingencia inmediato, serio y operativo”, aseveró el secretario de Salud del departamento, Luis Carlos Fajardo Jordán.

De acuerdo con información suministrada por la Nueva EPS durante la reunión, la crisis obedece a una “severa iliquidez financiera” y a embargos judiciales, que derivaron en una deuda aproximada de $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos, situación que provocó el cierre de los puntos de dispensación desde finales de diciembre en todo el departamento.

Panorama en el Atlántico

El secretario de Salud presentó un estudio técnico aplicado a 1.300 usuarios en zonas urbanas y rurales, cuyos resultados evidencian la crisis.

En varios corregimientos del Atlántico la entrega de medicamentos es inexistente y el 95 % de las inconformidades no se reportan formalmente.

Por otro lado, los usuarios en condiciones de pobreza deben desplazarse entre 4 y 10 kilómetros, gastando recursos mínimos de su subsistencia diaria para recibir únicamente un sello de “pendiente de entrega”.

Como parte del seguimiento que desplegó el ente territorial, el martes 13 de enero se llevó a cabo una reunión técnica con los secretarios de salud municipales, orientada a consolidar información, sistematizar alertas tempranas y recoger reportes directos sobre afectaciones en cada municipio, insumo clave para la activación de acciones correctivas y de control.

En el marco de la mesa de trabajo se conoció que actualmente existen 42 desacatos a tutelas contra Nueva EPS en el Atlántico y la Contraloría anunció el inicio de un plan especial de vigilancia fiscal y administrativa durante el primer semestre del año.

Nueva EPS se encuentra en proceso de contratar nuevo gestor farmacéutico

La Nueva EPS informó que se encuentra en proceso de contratación de un nuevo gestor farmacéutico, alegando que el ofertante cuenta con 48 puntos de atención.

Sin embargo, la Secretaría de Salud manifestó su preocupación, dado que no hay claridad sobre la presencia de este gestor en los 22 municipios del departamento.

Ante esto, la Nueva EPS planteó realizar “entregatones” masivas y el uso de un link virtual para la captura de fórmulas, medidas que la Gobernación vigilará para asegurar que no se conviertan en otra barrera para la población rural.

La gerente regional Zona Norte de la Nueva EPS, Olga Patricia Taborda, quien asumió el cargo hace menos de un mes, reconoció la magnitud de la crisis y aseguró que se están adelantando gestiones a nivel nacional.

“Sabemos que tenemos dificultades en la entrega de medicamentos y en la prestación del servicio debido a una iliquidez temporal y embargos. Estamos comprometidos con la solución de estas dificultades. Entregaremos formalmente el plan de contingencia y confiamos en que la nueva composición accionaria de la EPS permita mejorar el flujo de recursos”, sostuvo.