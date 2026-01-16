Ante el nuevo escenario político en Venezuela, con la llegada al poder de Delcy Rodríguez, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma señaló que se abren nuevas posibilidades frente al futuro de Monómeros.

Así lo manifestó el jefe de la cartera de Minas luego de la socialización del proyecto “Caribe Conectado: Obras urgentes, para un servicio eléctrico confiable y competitivo” en la Gobernación del Atlántico tarde de este viernes.

Palma aseguró que le solicitó a Ecopetrol e Indumil —las dos principales empresas públicas del país— retomar el estudio de valoración de la compañía para analizar la viabilidad de que sea adquirida por una empresa nacional, tal como lo ha planteado el presidente de la República.

“He pedido a Ecopetrol y a Indumil que reinicien el proceso de valoración de lo que consideramos cuesta la compañía para mirar si transitamos, como lo ha querido el señor Presidente, a que Monómero sea adquirida por una empresa nacional”, afirmó el ministro Palma.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de que Ecopetrol compre el total de la empresa venezolana Monómeros, que está dedicada a la producción de fertilizantes y que tiene su sede principal en Barranquilla.

En su momento el jefe de Estado dijo que quería comprar esta compañía para subsidiar los fertilizantes en Colombia, “para que el campesinado todo y los pequeños y medianos agricultores tengan insumos baratos para producir alimentos en el país y así pueda bajar el precio de la alimentación en este país, para eliminar el hambre. Y para que los ingresos reales suban”, expresó el mandatario.