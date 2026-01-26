Tras la realización de 17 días de fiestas populares en la ciudad de Sincelejo el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, entregó el balance de seguridad durante esa temporada.

De acuerdo con el oficial, a pesar de que se presentaron algunos hechos delictivos por fuera de los lugares donde se cumplían las fiestas, estos fueron menos que los que hubo para la misma temporada en el 2025.

Destacó de manera especial la reducción del 50% en los homicidios, el 42% en el hurto a personas y el 50% en el hurto a residencias. Mientras en el 2025 hubo cuatro homicidios, en esta vigencia fueron dos.

El coronel Alonso indicó así mismo que hubo 39 capturas por diferentes delitos, de las cuales 35 fueron en flagrancia y las 4 restantes por orden judicial. Las detenciones fueron por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, lesiones personales, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, fabricación, tráfico o porte de armas de uso restringido o explosivos (granada), hurto a entidades comerciales, hurto a residencia e inducción a la prostitución.

Incautaron tres armas de fuego y 538 dosis de estupefacientes, además de incautar tres armas de fuego.

Durante la temporada de las Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús la Policía desarrolló 270 campañas preventivas, orientadas a promover la convivencia, el respeto por las normas y la corresponsabilidad ciudadana, impactando de manera directa a los asistentes a los eventos masivos, pero a su vez fueron impuestos 510 comparendos, como resultado de acciones preventivas y de control.

Finalmente indicó el Comandante de la Policía en Sucre que fueron atendidas 1.838 llamadas a la línea de emergencia 123, de las cuales 460 correspondieron a riñas.

El coronel Alonso Triana destacó el apoyo aéreo que brindó la institución con el helicóptero Halcón que estuvo durante todas las festividades prestando sus servicios no solo en los lugares donde se efectuaban los espectáculos, y gracias a este fue posible frustrar el lanzamiento de una granada a un restaurante en la ciudad.

Este hecho dejó dos capturados, uno de ellos un menor de edad, que fue enviado a un centro de internamiento preventivo en Montería, mientras que el mayor de edad está en la cárcel La Vega.

Por su parte el asesor de la Alcaldía de Sincelejo en temas de seguridad, coronel retirado Juan Carlos Guzmán, destacó el buen comportamiento de la ciudadanía en las fiestas, y atribuyó la disminución en la comisión de los hurtos al trabajo que desde la administración que lidera el alcalde Yahir Acuña Cardales vienen realizando con los Jóvenes de Paz.