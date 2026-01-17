La tranquilidad que reinaba en el municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar, se vio interrumpida por sicarios que terminaron con la vida de una persona de sexo masculino.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Jhon Dairo Cuello Cuello, de 54 años de edad, conocido popularmente como ‘Chiquitín’.

El homicidio se registró a las afueras del billar de razón social ‘El Profe Rafa’, ubicado en la calle 6 #7-45, del barrió el Centro, en jurisdicción del corregimiento de Rincón Hondo, área rural de la municipalidad en mención.

La información preliminar suministrada por la Policía da cuenta que, hasta el lugar llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, ingresaron al negocio y sin mediar palabra le dispararon en repetidas oportunidades a Chiquitín, quien murió de manera instantánea. Por su parte, los sicarios antes de huir le dejaron un cartel de dice “E.G.C Muerte a sapos, informantes, cuatreros, extorsionistas”. Atribuyendo el homicidio al Grupo Armado Organizado (GAO) Ejército Gaitanista de Colombia, mejor conocido como Clan del Golfo.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, realizó la inspección y actos urgentes.

La Policía del Departamento informó que pese al material recopilado en la escena, los móviles son materia de investigación.