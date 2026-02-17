Hacia el mediodía de este martes, mientras las calles del municipio de Sabanagrande se engalanaban para despedir a Joselito, otras simplemente enmudecieron al presenciar un trágico acontecer: una mujer había sido asesinada violentamente a tiros.

EL HERALDO conoció que la víctima fue identificada por las autoridades como Betania María Méndez Machado, más conocida en el sector ‘La Beba’, quien era oriunda de Venezuela.

Según testigos, la occisa se encontraba caminando por la carrera 11B con calle 14B, en el barrio Caracoles cuando, de repente, dos sicarios en moto la atacaron a balazos sin mediar palabra, impactándola en cuatro oportunidades en la cabeza.

Betania María quedó tendida en plena vía pública, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de los mortales disparos.

Se conoció que la mujer residía en el municipio con una amiga y deja dos hijas menores: una niña de seis años y otra de tres.

Agentes de la Policía se trasladaron hasta la escena del crimen y acordonaron la zona para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

De manera inmediata los patrulleros informaron a la central de radio, activándose el plan candado y se dio aviso a las unidades especializadas de SIJIN, SIPOL y J4, quienes asumieron la investigación con el fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables de este lamentable suceso.

La Policía del Atlántico rechaza de manera contundente todo acto de violencia y reitera su compromiso con la seguridad ciudadana, invitando a la comunidad a suministrar información que permita avanzar en las investigaciones, a través de las líneas habilitadas, garantizando absoluta reserva.