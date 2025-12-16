En el marco del Plan Navidad que se denomina ‘Una Navidad con Propósito’, y en desarrollo de los planes contra el hurto y porte ilegal de armas de fuego, personal de la Sijin de Cartagena, logró interceptar y capturar a los alias Heine y Gleiner, cuando pretendían hurtar, mediante la modalidad de fleteo, a un usuario de una entidad financiera en el barrio Santa Lucía.

Leer más: El Pentágono mostrará al Congreso video íntegro del polémico ataque a lancha en el Caribe

Los miembros de la Policía Nacional les hallaron en su poder un revólver, calibre 38, con 4 cartuchos para el mismo sin percutir, dos celulares y la motocicleta en la que se movilizaban.

Los dos tienen anotaciones judiciales. Para el caso de ‘Heine’ posee 7 por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, violencia contra servidor público y homicidio, y ‘Gleiner’ tiene una como indiciado por el delito de falsedad marcaria.

Lea acá: Comunistas venezolanos dicen que Gobierno de Maduro optó por una “salida autoritaria”

Además las autoridades investigan si los indiciados integran alguna banda dedicada al ‘fleteo’, por su participación en diferentes modalidades de hurto en varios sectores de la ciudad.

Tanto los elementos incautados como los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.

Lea además: Mujer fue hallada sin vida dentro de un congelador de una tienda de la cadena Dollar Tree

Sobre estas detenciones el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que “seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, al tiempo que invita a la ciudadanía a seguir cooperando bajo absoluta reserva con información veraz y oportuna que permita impactar los delitos que afectan a la ciudadanía, a través de las líneas 123 – 3213946246.