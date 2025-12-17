En la noche del martes 16 de diciembre fue reportado un intento de toma de la guerrilla del ELN en el municipio de Villanueva, La Guajira, que el Ejército Nacional logró frustrar.

El hostigamiento se registró hacia las 7:30 de la noche, en el marco del paro armado anunciado por el grupo armado ilegal, cuyas acciones terroristas comenzaron el 14 de diciembre.

El anuncio fue hecho la semana pasada mediante un comunicado difundido por esa estructura armada, en el que sostiene que este paro armado es una “protesta” frente a lo que califican como “amenazas de intervención imperialista” y operaciones militares de Estados Unidos en países de Latinoamérica.

Integrantes de la guerrilla se acercaron sigilosamente a la base militar de Villanueva y dispararon contra las instalaciones. La acción fue respondida por miembros del Ejército, logrando repeler el ataque y proteger así a la población civil.

“El ejército derrota al ELN en su intento de tomarse Villanueva en La Guajira”, reportó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

La Policía de Villanueva reforzó medidas de seguridad ante posibles acciones criminales de la guerrilla. Esto teniendo en cuenta que el pasado lunes 15 de diciembre el ELN atacó la subestación de Policía de Cuatro Vías, en el municipio de Maicao.

La rápida reacción del Ejército evitó víctimas en Cuatro Vías, aunque se registraron daños materiales.