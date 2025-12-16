Las autoridades de Antioquia mantienen un estricto control de seguridad tras la escalada de acciones violentas atribuidas al ELN, en el marco del paro armado de 72 horas anunciado a nivel nacional. Más de 2.000 hombres fueron desplegados en el territorio para proteger a la población y resguardar la infraestructura crítica.

Entre los hechos más recientes, la compañía guerrillera Héroes de Tarazá atacó con ráfagas de fusil y ametralladora a tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles que realizaban operaciones en La Paulina, municipio de Valdivia.

Asimismo, en el incidente, un vehículo de carga pesada fue impactado y un menor de edad resultó herido, siendo auxiliado por la comunidad y trasladado al hospital local para atención médica.

Por otro lado, el brigadier general Fabio Leonardo Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército, aseguró que las tropas permanecen en puntos estratégicos para prevenir cualquier atentado. “El objetivo es acompañar y brindar seguridad a la población civil y proteger la infraestructura crítica ante la amenaza del mal llamado paro armado por parte del cartel narcoterrorista del ELN. Nuestras unidades se encuentran en alistamiento total y en operaciones permanentes para prevenir cualquier acción terrorista o afectación a los derechos humanos de los habitantes de las diferentes regiones”.

La jornada violenta también incluyó la quema de un bus de servicio público proveniente de Barranquilla, con 18 pasajeros, en la vía Medellín – Costa Caribe. Este hecho generó preocupación en el alcalde de la zona, Carlos Molina, quien denunció la recurrencia de ataques en el Norte de Antioquia.

“Es un tema que, de cierta manera, en lo personal, no deja de de generar consternación, deja, digamos, mucha impotencia, porque si precisamente sobre esa zona, pues se sabe que es la más álgida, creo que hay que tener un especial cuidado, cuanto al tema de las fuerzas militares sobre ese sector”, expresó.

En la mañana del lunes 15 de diciembre se reportaron banderas del grupo armado en el municipio de Caldas, cerca al Alto de Minas, así como en la autopista Norte, entre Copacabana y Girardota. Además, se realizan investigaciones sobre un posible atentado con explosivos en un puente de la vía La Mansa – Primavera, sector El Barroso, kilómetro 37 + 750, tras reportes de un fuerte estruendo por parte de pobladores locales.

Finalmente, estas acciones se suman a la presencia de explosivos y banderas en dos tramos de la autopista Medellín – Bogotá, que obligaron a cierres preventivos de la vía el pasado domingo 14 de diciembre. Asimismo, se investiga un incidente aún no atribuido al ELN, en el que una carga explosiva activada en la vía Medellín – La Pintada provocó el levantamiento de la calzada. La Gobernación de Antioquia ofreció 50 millones de pesos a quien brinde información que permita identificar a los responsables.