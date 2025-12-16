En la madrugada de este martes se registró un ataque contra la Policía en la ciudad de Cali que dejó como saldo dos uniformados muertos.

El hecho ocurrió hacia las 3:50 de la mañana en la carrera 50 con calle 40, barrio Mariano Ramos, en el sur de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con las primeras versiones, un artefacto explosivo fue detonado al paso de una patrulla de la Policía, en cercanías a un CAI.

Captura de video

Los dos uniformados que se movilizaban en motocicleta resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a la Clínica Valle de Lili, donde recibieron atención médica.

Sin embargo, horas después fue confirmada la muerte de ambos policías por la gravedad de las heridas que sufrieron en el ataque.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Leandro Gómez Ochoa y Rober Stiven Melo Londoño, ambos subintendentes de la institución.

Gómez Ochoa tenía 36 años edad y llevaba 15 años de servicio en la Policía, mientras que Melo Londoño tenía 33 años de edad y llevaba 12 años en la institución.

Este atentado con explosivos ocurre en medio del paro armado de la guerrilla del ELN, que inició el pasado domingo 14 de diciembre y se extenderá -según el anuncio- hasta el 17.

El personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, manifestó su rechazo absoluto a la violencia y a los ataques contra la Policía Nacional ocurridos en la madrugada de este martes en el sur de la ciudad.

Mendoza Castrillón señaló la importancia de fortalecer las medidas de seguridad, inteligencia y prevención, no solo en las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, sino en todo el territorio nacional, con el fin de evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales a redoblar esfuerzos para garantizar el respeto a la vida, la integridad y los derechos humanos, especialmente en contextos de conflicto armado y confrontación con organizaciones ilegales.