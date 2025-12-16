La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó este lunes el paro armado de tres días ordenado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al tiempo que expresó su “firme apoyo” al Gobierno y a la Fuerza Pública.

Leer más: Zulma Guzmán afirmó haber puesto un GPS en el carro del padre de una de las niñas envenenadas con talio

“Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano”, dijo la Embajada en su cuenta de X.

El paro armado del ELN, que comenzó el domingo supuestamente en protesta contra “las amenazas de intervención imperialista” de Estados Unidos, sumó más de 50 acciones de intimidación en varias regiones del país, informó hoy el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

No olvide leer: Minjusticia ordena remover directores de cárceles por fiestas, privilegios o fugas de presos

Sánchez dijo a la emisora Blu Radio que, desde el inicio del paro armado el domingo, las autoridades contabilizan 51 hechos de esa guerrilla en departamentos del norte, oriente y occidente del país, donde el ELN tiene presencia.

“Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico”, aseveró la embajada estadounidense en Colombia.

Lea acá: Policía murió en medio de un atraco en Medellín

Durante los paros armados, la guerrilla suele restringir la circulación por carreteras y ríos, limitar la movilidad de la población, imponer el cierre de comercios y lanzar amenazas contra quienes incumplan sus órdenes.

En ese contexto, la Embajada aseguró: “Reiteramos nuestro firme apoyo al Gobierno Nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros valores democráticos compartidos”.

Lea además: Iglesia Católica pidió al ELN respetar la vida y movilidad de los colombianos

Entre los hechos más graves de este paro armado del ELN figura un atentado con una motocicleta bomba ocurrido en la madrugada de este lunes contra un peaje de La Lizama, en la carretera entre Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), que dejó herida a una trabajadora del lugar, así como el asesinato de un conductor de ambulancia en el municipio de Puerto Santander, del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

El ELN anunció el viernes pasado su cuarto paro armado en lo que va de 2025, esta vez por tres días, en rechazo a lo que calificó como “la nueva fase del plan neocolonial” del presidente estadounidense, Donald Trump.