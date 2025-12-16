Antioquia vive horas de profundo dolor por la tragedia que cobró la vida de 17 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y del conductor del bus en el que regresaban a Medellín, luego de una excursión de grado en los municipios de Tolú y Coveñas, en el Golfo de Morrosquillo.

Lea más: David, el ángel del abismo: la historia del joven que alertó a los rescatistas tras accidente de bus en Antioquia

El accidente se produjo a eso de las 5:40 a.m. del domingo 14 de diciembre, cuando el vehículo que transportaba a más de 40 personas cayó a un abismo de alrededor de 80 metros en el sector El Chispero, entre los municipios de Remedios y Zaragoza.

El Colombiano/EFE AME8431. REMEDIOS (COLOMBIA), 15/12/2025.- Fotografía del 14 de diciembre de 2025 cedida por el periódico El Colombiano que muestra un autobús destrozado, en Remedios (Colombia). El departamento colombiano de Antioquia (noroeste) decretó este lunes tres días de luto por el accidente de un autobús que el domingo se precipitó a un abismo mientras transportaba a cerca de 40 estudiantes, dejando un saldo de 16 jóvenes y el conductor fallecidos. EFE/ El Colombiano/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTASEFE/ El Colombiano /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Asimismo, la comunidad educativa del Liceo Antioqueño realizó una emotiva velatón en las instalaciones del colegio. Estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanos se unieron en un acto simbólico de solidaridad, encendiendo velas y elevando oraciones en memoria de los jóvenes fallecidos.

Durante la velatón, uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando se realizó el llamado a lista de los estudiantes fallecidos.

Ver más: “No fue un microsueño; habían alertado que el bus estaba fallando”, la nueva hipótesis del accidente en Antioquia

A medida que se pronunciaba cada nombre, el silencio se apoderaba del lugar, las personas presentes respondían con un sentido y doloroso “hasta siempre”, en un gesto cargado de amor, despedida y memoria.

A su vez, el eco de esas palabras, acompañado por las velas encendidas y las lágrimas de familiares, compañeros y docentes, se convirtió en un homenaje colectivo que reflejó la profunda huella que estos jóvenes dejaron en su comunidad.

El homenaje estuvo acompañado por dos sacerdotes, quienes guiaron momentos de oración, mientras los asistentes plasmaban mensajes de despedida y recuerdo en pancartas.

Lea también: Medicina Legal iniciará en la tarde de este lunes la entrega de cuerpos de los 17 estudiantes muertos en accidente de bus en Antioquia

El ambiente estuvo marcado por el silencio, el llanto y el dolor colectivo de una comunidad golpeada por una pérdida que enluta no solo a Bello, sino a todo el departamento de Antioquia.