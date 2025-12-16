El accidente de un bus de servicios especiales ocurrido en la madrugada del pasado domingo en una vía del nordeste de Antioquia, que dejó 17 personas muertas, entre ellas 16 estudiantes, tuvo un sobreviviente clave para la atención de la emergencia: David Rúa Vallejo, un joven que logró salir del abismo y alertar a los rescatistas sobre la magnitud de la tragedia.

Le puede interesar: “No fue un microsueño; habían alertado que el bus estaba fallando”, la nueva hipótesis del accidente en Antioquia

El bus en cuestión transportaba a cerca de 40 estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, de Bello, quienes regresaban de una excursión a Tolú, Sucre, realizada días después de su graduación como bachilleres.

El vehículo cayó a un abismo de más de 40 metros en el Punto de Referencia (PR) 12 de la vía Remedios–Zaragoza, a la altura del sector Belén, en jurisdicción del municipio de Remedios. El impacto dejó el bus completamente destruido y a varios de sus ocupantes atrapados entre los restos del automotor.

Vea aquí: Medicina Legal iniciará en la tarde de este lunes la entrega de cuerpos de los 17 estudiantes muertos en accidente de bus en Antioquia

David Rúa, de 17 años, viajaba en los asientos delanteros del bus. Según relató, antes del accidente el ambiente era de tranquilidad y alegría tras el viaje. “Hablando, riéndonos con la música y todo el mundo estaba muy feliz (…) después cada uno se fue a su asiento a dormir y después de ahí, cuando yo ya estaba en mi asiento, que pude conciliar el sueño, fue cuando pasó el accidente”, contó.

El Colombiano/EFE El departamento de Antioquia (noroeste) decretó este lunes tres días de luto por el accidente de un autobús que el domingo se precipitó a un abismo mientras transportaba a cerca de 40 estudiantes, dejando un saldo de 16 jóvenes y el conductor fallecidos.

El joven recordó que un fuerte ruido y un violento temblor lo despertaron segundos antes de la caída. “Me despierto frente a un sonido y un temblor muy aterrador (…) abro los ojos y todo se empieza a levitar y en ese momento caigo en cuenta de que estamos cayendo a algún vacío”, afirmó.

En lugar de huir, decidió ayudar a sus compañeros

Tras el impacto, David notó que, pese a las lesiones, podía moverse. En medio de heridos, gritos y víctimas mortales, decidió actuar junto a otros compañeros que también habían sobrevivido.

Lea también: Policía revela la hipótesis que explicaría el trágico accidente de bus en vías de Antioquia

“Hay algo que me impacta demasiado y es ver a la primera víctima fatal, a quien no pude reconocer. En ese momento sentí que tenía que actuar inmediatamente, empezar a ayudar y a minimizar la mayor cantidad de posibles víctimas fatales”, relató.

El Colombiano/EFE El departamento de Antioquia (noroeste) decretó este lunes tres días de luto por el accidente de un autobús que el domingo se precipitó a un abismo mientras transportaba a cerca de 40 estudiantes, dejando un saldo de 16 jóvenes y el conductor fallecidos.

Con las fuerzas que tenía, David escaló el abismo hasta llegar a la vía principal, donde logró detener una tractomula. Allí pidió prestado un celular para informar sobre el accidente y alertar a su familia.

La alerta que activó el rescate

De acuerdo con familiares de los estudiantes, la llamada de David permitió que los parientes dieran aviso a los organismos de socorro, que posteriormente llegaron al lugar del accidente para atender a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Le sugerimos: “Venía dormido y de un momento a otro sentí los gritos”: el relato de uno de los sobrevivientes del bus accidentado en Antioquia

“Rúa fue quien paró el camión y le dijo al conductor que le prestara el celular para mandar un mensaje a su mamá y avisar que el bus se había accidentado”, relató una madre de familia.

Cortesía Jóvenes que participaban de la excursión escolar durante el paseo.

Gracias a esa alerta, unidades de rescate y personal de la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

El “ángel del abismo”

El actuar de David Rúa ha sido ampliamente agradecido y resaltado por familiares, conocidos y usuarios en redes sociales que han conocido su historia. Muchos lo han bautizado como “el ángel del abismo”, en referencia a su salida del barranco y a la alerta que permitió activar el rescate de los sobrevivientes.

En otras noticias: Antioquia decreta tres días de duelo por los 17 muertos en accidente de bus que transportaba a bachilleres

“Para todos nosotros Rúa es un héroe porque logró escalar todo ese lugar y pedir la ayuda. Gracias a lo que él hizo nos pudimos enterar, porque la empresa que organizó el viaje nos decía todo el tiempo que no había pasado nada, que todo estaba bien”, señaló una madre de familia en diálogo con medios nacionales.

Estado de salud de los sobrevivientes

David Rúa y otros estudiantes heridos fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl, en Remedios. El joven presentó raspones y un golpe en el tórax que no comprometió huesos, por lo que fue dado de alta junto a la mayoría de sus compañeros.

También aquí: En el último paseo al mar, los estudiantes del Liceo Antioqueño gozaron al son de ‘Esta Vida’

Las autoridades confirmaron que varios de los sobrevivientes viajaban en los asientos delanteros del bus, mientras que la mayoría de las víctimas mortales se encontraban en la parte trasera del vehículo.