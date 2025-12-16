Hasta este martes 16 de diciembre se han registrado en el Cesar diez eventos terroristas por cuenta del ELN en medio de su paro armado, que mantienen en alerta a las autoridades y en zozobra a la comunidad.

Uno de los más recientes casos sucedió pasadas las 8:00 de la noche del lunes, cuando dos sujetos motorizados lanzaron un artefacto explosivo en contra de la estación de Policía en el municipio de Chiriguaná, centro del departamento.

La onda explosiva y las esquirlas después de la detonación alcanzaron a un adolescente de 13 años, que se encontraba en un taller de mecánica, propiedad de su padre, ubicado al lado de la sede de la institución armada.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó que el menor de edad fue trasladado de urgencia por sus familiares al Hospital San Andrés, en el mismo municipio, donde se encuentra fuera de peligro pese a sufrir lesiones en las piernas.

De igual manera se estableció que los sujetos que realizaron la acción terrorista en la huida quemaron la motocicleta en la que se movilizaban.

“Son actos que se rechazan porque atentan contra la niñez del departamento del Cesar. A través del Puesto de Mando Unificado estamos evaluando poder establecer una recompensa por información que suministren para realizar capturas en este hecho”, indicó el funcionario.

Otro de los casos presentados en las últimas horas ocurrió en el sector de Pelaya, donde fue atravesada una tractomula, de la cual no se sabe si tiene explosivos, por lo que unidades especializadas del Ejército Nacional y Policía Nacional se desplazan al lugar para intervenir en la situación.

“Las tropas están recorriendo las carreteras del Cesar, enfrentando estos hechos que se presentan en el territorio nacional y en este departamento van más de 10 hechos, sigue toda la inteligencia de la fuerza pública. Están las unidades antiexplosivos de la Policía y Ejército para detonar y controlar y luego despejar la vía”, puntualizó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel.