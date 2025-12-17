El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de la ciudad de Montería se estrena con la Solución Tecnológica de Inventario de Antenas Móviles y Analítica de CDRs que le fue entregada por la administración municipal.

El moderno equipo de inteligencia que fortalecerá las capacidades operativas, investigativas y tecnológicas de la fuerza pública y de los organismos de justicia, sin duda aumentará la efectividad de las investigaciones y garantizará que los delitos no queden en la impunidad.

La Solución Tecnológica de Inventario de Antenas Móviles y Analítica de CDRs permite identificar, registrar y analizar antenas móviles, así como los registros de llamadas y datos (CDR – Call Detail Records), facilitando el análisis de comunicaciones, ubicación y patrones de comportamiento asociados a actividades delictivas. De esta manera, se optimizan los procesos de investigación judicial y de inteligencia, fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas por parte de las autoridades competentes.

Con esta tecnología las autoridades de Montería fortalecerán las investigaciones, se reducirán los tiempos de respuesta e incrementará la probabilidad de esclarecimiento de los hechos, “enviando un mensaje claro de que en Montería no habrá espacio para la impunidad y que las instituciones cuentan con herramientas modernas para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana”, sostuvo el alcalde Hugo Kerguelén.