Consternación ha generado en el departamento de Cundinamarca el feminicidio del que fue víctima una mujer de 44 años en el municipio de Fusagasugá, en hechos ocurridos el pasado fin de semana.

Lea: Bello dará el último adiós a los 16 bachilleres fallecidos del Liceo Antioqueño con una eucaristía

La víctima fue identificada como María Ligia Garzón Ayala, quien fue atacada con arma blanca por su expareja sentimental mientras bailaban juntos en un establecimiento nocturno de dicho municipio.

El crimen fue captado por una cámara de seguridad del establecimiento. Las imágenes muestran a la víctima y a su agresor conversando y bailando, aparentemente de manera tranquila. Sin embargo, de un momento a otro el hombre sacó de un bolsillo de su pantalón un cuchillo y atacó a la mujer a la altura del pecho.

Lea: Menores víctimas de reclutamiento habrían participado en ataque de disidencias en Buenos Aires, Cauca: mindefensa

Tras propinarle varias puñaladas, el agresor huyó del sitio rápidamente, ante la mirada horrorizada de los testigos del brutal ataque. Por su parte, la mujer fue auxiliada por los presentes y llevada hasta un centro asistencial cercano, donde fue atendida.

No obstante, María Ligia Garzón Ayala murió debido a la gravedad de las heridas con arma blanca que le produjo su expareja.

Capturan a presunto feminicida de Fusagasugá

El coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, reportó a medios capitalinos la captura del presunto feminicida de María Ligia Garzón Ayala.

El oficial detalló que el hombre fue localizado en el municipio de Pasca, donde pretendía esconderse de las autoridades para evadir la justicia. Además, le fue incautada el arma con la que habría cometido el asesinato.

Lea: Uno de los bachilleres que murió en accidente en Antioquia era familiar del exfutbolista Néider Morantes

“En menos de 48 horas recolectamos todo el acervo probatorio para demostrarle a la Fiscalía y a los jueces que esta persona era la responsable de este feminicidio”, indicó el coronel a ‘Citytv’.

Agregó que, al parecer, la relación sentimental entre la víctima y el feminicida terminó tres semanas antes del crimen.

Informó que no había denuncias de violencia contra el agresor ni este presentaba antecedentes judiciales.