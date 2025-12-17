Aunque se descartó la realización de un sepelio colectivo para los 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que perdieron la vida en el trágico accidente vial ocurrido en el Nordeste antioqueño, este miércoles se llevará a cabo un acto religioso en su memoria.

La eucaristía, organizada por la Alcaldía de Bello y el Liceo Antioqueño, se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina y contará con la participación de toda la comunidad educativa.

Tras las honras fúnebres realizadas en Medellín, Bello y Barbosa, el impacto por la muerte de los jóvenes continúa latente entre familiares, compañeros y ciudadanos. La alcaldesa de Bello, Lorena González, reiteró el llamado a la comunidad para acompañar este espacio de recogimiento y solidaridad.

“Lo que les dijimos desde la administración municipal, a las 10:00 de la mañana, en nuestra unidad deportiva Tulio Ospina, vamos a tener una eucaristía en homenaje a los jóvenes. Entonces allí esperamos a toda la comunidad educativa, a la comunidad bellanita, quienes quieran acompañarnos y darles el último adiós”, expresó.

Desde la administración municipal también resaltaron que el pasado lunes se vivió una jornada de respeto y silencio en Bello. Durante la noche, los habitantes se abstuvieron de realizar actividades festivas, no hubo pólvora ni música y se mantuvieron apagados los alumbrados como señal de luto.

Asimismo, los homenajes continuarán en el cementerio Campos de Paz, donde serán sepultados ocho de los estudiantes. De acuerdo con Juan Felipe Alzate, gerente del camposanto, “Los vamos a ubicar acá, el sector uno, tratando de que estén muy cerca, para poder, posteriormente, también hacer los homenajes, garantizar que, como familias, también sienten esa cercanía, hasta desde ese punto de vistas”.

Finalmente, las autoridades recordaron que, por ahora, no se ha autorizado la cremación de ninguno de los cuerpos, debido a que avanzan las investigaciones judiciales relacionadas con las circunstancias del accidente que cobró la vida de los 16 jóvenes.

