Una toma de las disidencias de las Farc a plena luz del día dejó el martes dos policías asesinados y varios heridos en el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde varias edificaciones fueron destruidas durante el ataque.

Captura de video

El ataque, atribuido al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las antiguas Farc y dirigido contra el puesto policial de ese municipio, comenzó en la mañana del martes y se prolongó durante varias horas, obligando a los habitantes de ese lugar a buscar refugio para ponerse a salvo.

En la arremetida terrorista dos policías murieron, al menos ocho resultaron lesionados y decenas de familias estuvieron confinadas. Además, fueron destruidas varias casas, las sedes de la Alcaldía, la estación de Policía y el Banco Agrario de Buenos Aires.

Capturas de video redes sociales Incursión armada en Buenos Aires, Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó en su cuenta de X que el ataque terrorista fue ejecutado por un cartel del narcotráfico conformado por las disidencias de alias Iván Mordisco, “que incluye en sus filas a menores reclutados ilegalmente”.

“Estos menores combatientes habrían participado en el ataque, dejando ocho policías heridos y varias viviendas destruidas. (...) Nuestros menores son víctimas del reclutamiento forzado por parte de estos grupos criminales y, al mismo tiempo, son convertidos en infractores, pues habrían participado activamente como menores combatientes ilegales en un ataque terrorista para asesinar a nuestros policías y afectar a la población civil”, sostuvo el ministro.

Agregó que “si Colombia no se une para prevenir, disuadir, contener y desmantelar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, tendremos grupos criminales conformados principalmente por menores combatientes. Esto pone en grave riesgo los fines esenciales del Estado y deshumaniza aún más el conflicto armado, degradándolo por la acción de los carteles del narcotráfico”.

— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 17, 2025

Condena de la vicepresidenta

“Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires”, manifestó en X la vicepresidenta Francia Márquez, oriunda del municipio de Suárez, también en el Cauca, donde, según dijo, los grupos armados ilegales siembran “el terror”.

Márquez, quien esta de gira en África, también pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, “reforzar la seguridad y retomar el orden público”, así como “reforzar la inteligencia para anticipar estos hechos y capturar a estos criminales para que respondan ante la justicia”.

“Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, agregó.

Sánchez ordenó el envío de refuerzos a la zona atacada y también dispuso el traslado a Buenos Aires de los comandantes del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, y de la Policía, brigadier general William Rincón.