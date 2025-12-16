Más de siete horas completa la incursión armada de las disidencias de Iván Mordisco contra el municipio de Buenos Aires, Cauca.

El ataque armado ha dejado hasta el momento dos policías muertos, varias familias confinadas, y la destrucción total de la Alcaldía, la estación de Policía y la sede del Banco Agrario de este municipio.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó los hechos como una agresión directa contra el Estado y pidió al Ministerio de Defensa “refuerzos urgentes” para proteger a la población civil.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre este ataque terrorista, indicando que ya hay despliegue de la fuerza pública en la zona.

“Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales de las disidencias del cartel del narcotráfico de alias Mordisco”, añadió el jefe de la cartera, a través de su cuenta de X.

“Estos son los verdaderos “gestos de paz” de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia", enfatizó el ministro.

Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales de las disidencias del cartel del narcotráfico de alias Mordisco.



Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, se desplazó al departamento del Cauca para hacerle frente a las acciones operativas tras los hechos violentos, registrados en las últimas horas.

“Llegué al departamento del Cauca para acompañar a nuestros policías, escuchar a la comunidad y liderar directamente las acciones operativas frente a los hechos violentos que han afectado la seguridad y la tranquilidad de la región”, manifestó el alto oficial por medio de X.