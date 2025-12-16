Con el paso de los días se conocen nuevos detalles sobre las víctimas del fatal accidente en que murieron 17 personas, entre ellas 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que hacía pocos días se habían graduado del bachillerato y un conductor.

El grave siniestro vial se registró a eso de las 5:40 a.m. del domingo 14 de diciembre, cuando el bus de transporte escolar, en que se movilizaban más de 40 personas, cayó a un precipicio de alrededor de 80 metros, en el sector El Chispero, entre los municipios de Remedios y Zaragoza.

Los jóvenes regresaban de una excursión de cierre de curso a las playas del departamento Sucre, específicamente en Coveñas y Tolú, donde habían celebrado su graduación.

Dos días después del accidente, se conoció que una de las victimas era sobrino del exfutbolista Néider Morantes, quien compartió un doloroso mensaje a través de redes sociales.

“Agapito, siempre estarás en nuestros corazones. Te amaremos por siempre”, se lee en la publicación del exdeportista. El post está acompañado por una imagen de Juan Andrés Hincapié (la víctima), quien portaba su diploma de bachiller.

@neidermorantesoficial/Redes sociales

“No fue un microsueño; habían alertado que el bus estaba fallando”, la nueva hipótesis del accidente en Antioquia

De acuerdo con Óscar Gutiérrez – abuelo de una de las jóvenes estudiantes – el accidente no se habría generado por un microsueño.

“Eso no fue por un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”, dijo Gutiérrez sobre el siniestro.

Según el familiar de una de las víctimas, la menor había llamado al celular de su mamá para informarle que el bus en que se movilizaban de regreso de Tolú hasta Bello estaba presentando fallas mecánicas.

“Ella dijo que el bus venía varado hacía mucho rato. Que tenían que parar cada 10 o 15 minutos y que además tenían que bajar las ventanillas para poder respirar. Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron. La mamá le dijo que entonces se bajara, pero... siguieron andando y ocurrió lo que tenía que ocurrir”, contó.

Asimismo, aseguró que su nieta estaba muy preocupada por el estado técnico del bus y hasta confesó que tenía miedo por lo que estaba sucediendo.

Por su parte, se conoció que el bus habría presentado un problema en la parte eléctrica, por lo que fue necesario esperar cerca de una hora en inmediaciones de Coveñas.