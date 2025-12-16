La libertad de prensa en Colombia continúa enfrentando un escenario crítico, según el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado tras su visita in loco al país entre el 15 y el 19 de abril de 2024. El documento recoge preocupaciones sobre violencia contra periodistas, estigmatización desde el poder público y afectaciones al pluralismo informativo.

Le puede interesar: Ataque armado de las disidencias en Buenos Aires, Cauca, deja dos policías muertos y varias familias confinadas

De acuerdo con el informe, el ejercicio del periodismo en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo, especialmente para quienes cubren asuntos relacionados con administración pública, economías ilegales, seguridad y conflicto armado. La CIDH señala que las agresiones físicas provienen, en su mayoría, de grupos armados ilegales que utilizan la violencia como mecanismo de intimidación y control social.

Este diagnóstico coincide con las alertas que desde hace varios años ha venido documentando la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), que ha advertido sobre el deterioro progresivo de los indicadores de libertad de prensa en el país.

Vea aquí: Archivo de la reforma a la salud: Gremios y pacientes exigen decisiones inmediatas

El informe dedica un apartado especial a los discursos estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas, a los que califica como un “desafío crítico para el país”. Según la CIDH, este tipo de señalamientos contribuyen a normalizar la violencia, fomentar la exclusión y debilitar la participación democrática.

En ese contexto, el documento advierte que calificar a periodistas como “opositores”, “neonazis”, “extrema derecha”, “periodismo Mossad” o “muñecas de la mafia” crea entornos permisivos para ataques contra la prensa. La situación resulta aún más grave en el caso de las mujeres periodistas, quienes además enfrentan mensajes misóginos y de contenido sexualizado.

Lea también: Centro Democrático publica resultados de encuesta que dio como ganadora a Paloma Valencia tras pedido de Cabal

Otro de los puntos señalados en el informe tiene que ver con el uso de los medios de comunicación públicos para difundir exclusivamente el mensaje oficial, así como la concentración de la pauta estatal. En particular, la CIDH expresa preocupación por la anunciada “ley de tercios”, al considerar que podría afectar el pluralismo y la equidad en la distribución de los recursos publicitarios del Estado.

Recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano

Como resultado de su análisis, la CIDH formuló una serie de recomendaciones al Estado colombiano, entre ellas:

Evitar que los medios públicos sean utilizados como herramientas de propaganda.

Garantizar criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de la pauta oficial.

Implementar un plan operativo que haga cumplir las directrices sobre respeto a la libertad de expresión por parte de los funcionarios públicos.

Fortalecer las medidas de protección a periodistas.

Crear un registro de agresiones que permita diseñar estrategias de prevención.

La AMI destacó que el informe de la CIDH recoge preocupaciones que ya habían sido visibilizadas ante la comunidad internacional y que también han sido reiteradas por organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Además, advirtió que las situaciones descritas en el informe corresponden a hechos ocurridos hasta 2024 y que, lejos de mejorar, se han intensificado en los meses posteriores.

Le sugerimos: Embajada de Colombia en Nicaragua aclara que no patrocinó fiesta vallenata ni invitó a Carlos Ramón González

Por ello, la asociación instó al Estado colombiano a atender de manera pronta e integral las recomendaciones formuladas, recordando que la libertad de prensa no es un privilegio de los medios, sino un pilar esencial de la democracia, especialmente en contextos electorales.