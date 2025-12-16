La Comisión Séptima del Senado aprobó este martes, por 8 votos a 5, la proposición de archivo en tercer y penúltimo debate de la polémica reforma a la salud 2.0 del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esto luego de más de siete meses de prepararse el tercer debate en la misma célula legislativa que hundió la primera reforma, también en tercer debate, en el primer semestre del año pasado.

Sin embargo, diferentes actores del sistema de salud coincidieron en que, más allá de las diferencias políticas, la crisis del sector continúa profundizándose, por lo que exigen respuestas urgentes por parte del Gobierno nacional para proteger a los pacientes y garantizar la prestación del servicio a los colombianos.

Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, aseguró que el hundimiento del proyecto revive una situación repetitiva en el país, ya que existe un consenso general en cuanto a la necesidad de hacer una reforma, pero no hay un acuerdo sobre la forma de implementarla.

Giraldo señaló que el gremio de la salud se mantendrá a la expectativa por si la plenaria del Congreso realiza una eventual apelación, permitiendo que el debate continúe en otra comisión, tal como ocurrió con la reforma laboral.

“El Gobierno, en el inmediato plazo, tiene que tomar decisiones para ayudar a manejar una coyuntura que cada día es más difícil, especialmente para la prestación de los servicios”, advirtió el director de la ACHC.

El directivo afirmó además que el impacto de la crisis del sistema de salud ya afecta a los pacientes. “Faltan medicamentos, no se paga oportunamente, la cartera sigue creciendo y hay una cantidad de problemas que hoy son evidentes”, enfatizó.