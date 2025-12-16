Paloma Valencia fue la que convenció a la mayoría de los militantes y ciudadanos afines al Centro Democrático para que sea su candidata a la Presidencia, así se decidió tras encuestas adelantadas, sin embargo, no a todos los terminó de convencer el resultado por lo que pidieron la publicación de los resultados de dichos sondeos, sugerencia a la que accedió el partido un día después del anuncio.

Este martes la colectividad opositora hizo públicos los resultados de la encuesta que dan como ganadora efectivamente a la senadora Valencia en los estudios que llevaron a cabo dos firmas, CADEM y Panel Ciudadano.

“El Centro Democrático, en un ejercicio de transparencia, entrega a la opinión pública las fichas técnicas y resultados de los estudios (…) Con el acuerdo unánime de los precandidatos, la decisión final se tomó mediante dos metodologías técnicas y rigurosas (Una a la militancia, sus corporados y, otra, a la ciudadanía en general) y se había previsto que sus resultados no fueran publicados por solicitud de las propias aspirantes”, afirmó el partido.

La primera encuesta fue realizada por la firma chilena CADEM, que adelantó un estudio cuantitativo nacional con una muestra de 2.109 entrevistas, distribuidas por regiones en todo el país, a través de entrevistas autoadministradas vía web, con un cuestionario previamente acordado entre las partes.

Este sondeo le dio el 17 % a Paloma, el 11 % a María Fernanda Cabal y el 8 % a Paola Holguín, pero el gran ganador fue el “no sabe no responde” que se hizo con 64 %.

Centro Democrático

La segunda metodología se desarrolló a partir del 1° de diciembre con la también chilena Panel Ciudadano, que consultó a 5 mil militantes activos del Centro Democrático, entre ellos miembros de comités municipales y departamentales, dirección nacional, consejeros de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes y senadores. De este ejercicio se recibieron 2.255 votos válidos.

Aquí el resultado volvió a ser similar en proporcionalidad: la senadora Valencia obtuvo el 45 % (1.037) de los votos, Cabal el 37,7 % (851), mientras que su compañera Holguín en tercer lugar obtuvo el 16,3 % (367).

Centro Democrático

Quien hizo la solicitud de publicación de los resultados fue la hasta este lunes precandidata presidencial María Fernanda Cabal una vez se conoció el nombre de la candidata del uribismo que se medirá en las presidenciales del año entrante.

Cabal hizo el llamado al considerar que se trata de un paso necesario para despejar dudas y reforzar la legitimidad del procedimiento adelantado por el partido. “Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar”.

Pese a la solicitud, la exprecandidata reiteró su respaldo a la decisión tomada por el Centro Democrático y destacó los años de trabajo conjunto con Paloma Valencia, particularmente en la Comisión Primera del Senado de la República.

Asimismo, aseguró que continuará participando activamente en la vida política del país, defendiendo los principios que ha promovido dentro del partido, como la democracia, la defensa de la vida, la libertad, la familia, la propiedad privada y el orden institucional.

“Mi deber es seguir trabajando más fuerte que nunca. Desde donde me necesiten, allí estaré, con carácter y con la voz firme que nunca ha temido decir lo que otros callan”, sostuvo Cabal en el evento.