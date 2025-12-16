El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública luego del ataque terrorista contra la Estación de Policía del municipio de Buenos Aires, Cauca, un hecho que volvió a sacudir la seguridad en el suroccidente del país y que fue atribuido a las disidencias de las FARC vinculadas al cartel del narcotráfico liderado por alias Mordisco.

A través de un pronunciamiento oficial, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que las autoridades avanzan en operaciones para neutralizar a los responsables del atentado, al tiempo que reafirmó la ofensiva del Estado contra las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

“Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales de las disidencias del cartel del narcotráfico de alias Mordisco”, afirmó Sánchez.

El ministro cuestionó duramente a estos grupos armados, señalando que sus acciones violentas desmienten cualquier discurso de paz.

En ese sentido, sostuvo que la economía del narcotráfico es el principal motor de la violencia que persiste en varias zonas del país.

“Estos son los verdaderos ‘gestos de paz’ de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia”, agregó.

Sánchez también envió un mensaje de respaldo a los uniformados y de confianza a la ciudadanía, reiterando que la Fuerza Pública actuará dentro del marco constitucional para restablecer el orden y la seguridad en la zona afectada.

“Nuestros valientes policías y militares cumplirán su deber constitucional: enfrentar y neutralizar esta amenaza. Confíen en su Fuerza Pública”, concluyó el ministro.

El ataque en Buenos Aires se suma a una serie de hechos violentos registrados en el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, y reaviva el debate sobre los desafíos de seguridad y control territorial en medio de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en procesos de paz.