La Fiscalía General de la Nación evalúa la apertura de una indagación preliminar tras la difusión de un video en el que aparece Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), participando en una fiesta privada en Nicaragua. El material audiovisual, que circuló ampliamente en redes sociales, ha generado cuestionamientos sobre el contexto del viaje y la presencia del exfuncionario en ese país.

El análisis se centra en establecer si existen elementos que ameriten una actuación formal, particularmente en relación con la fecha del viaje, las circunstancias en las que se produjo y si González ocupaba o no un cargo público en ese momento.

La Fiscalía subrayó que, por ahora, no se ha iniciado un proceso judicial y que la revisión es de carácter preliminar.

“Sabemos que él tiene una condición de asilo en Nicaragua; la embajada es territorio nacional en el extranjero y me parece que tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido.Tendríamos que mirar cómo es la situación de los miembros de la embajada que han participado en ello y si su conducta pudiera constituir un favorecimiento, tendríamos que mirar”, explicó la fiscal Luz Adriana Camargo.

“Es un mensaje muy negativo, sobre todo porque estamos hablando de eso.Entendemos que hay un asilo que le otorgó el gobierno de Nicaragua, pero también entendemos que la sede de la embajada de Colombia en Managua es territorio colombiano para todos los efectos jurídicos, entonces vamos a revisar el asunto. Eso es lo que tenemos que evaluar”, agregó.

Desde el Gobierno, por su parte, se ha evitado profundizar en el tema.