Tres días después de la lamentable tragedia en vías del departamento de Antioquia que dejó como saldo 17 personas muertas, la empresa a la que se encontraba adscrito el bus en el que viajaban los estudiantes se pronunció respecto al accidente.

Es la empresa Precoltur, dueña del bus y quien prestó el servicio de viaje a los estudiantes que viajaban desde Sucre donde habían tenido una última excursión tras haberse graduado días atrás como bachilleres.

“Todo está en investigación. El chico llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad”, le dijo María Elena Molina, gerente de la empresa, a la emisora Blu Radio.

Descartó que exista negligencia y que todo estaba en orden por ello trabaja de la mano con los investigadores para esclarecer el fatídico siniestro en el que también murió uno de sus trabajadores, el conductor.

Sobre el posible microsueño indicó que no sabe mucho lo que sí tiene claro es que “venía bien, venía subiendo” por una de las vías del municipio de Remedios y que otros cuatro vehículos también se desplazaban por la zona, pero “nadie los vio, pues, porque como se salió de la vía, entonces, cuando pasaron los otros vehículos, no lo vieron”.

La gerente ve con extrañeza este accidente que cobró la vida de 16 jóvenes recién egresados del colegio, pues “la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud”.

Sobre Jonathan Alexander Taborda Lopera, el fallecido conductor, manifestó que durante los dos años que estuvo laborando para Precoltur nunca tuvo un incidente similar o algún llamado de atención.

El accidente se produjo a eso de las 5:40 a.m. del domingo 14 de diciembre, cuando el vehículo que transportaba a más de 40 personas, que regresaban de la excursión cayó a un abismo de alrededor de 80 metros en el sector El Chispero, entre los municipios de Remedios y Zaragoza.

¿Un microsueño, la causa del accidente?

De acuerdo con Óscar Gutiérrez – abuelo de una de las jóvenes estudiantes – el accidente no se habría generado por un microsueño. “Eso no fue por un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”, dijo.

Según el familiar de una de las víctimas, la menor había llamado al celular de su mamá para informarle que el bus en que se movilizaban de regreso de Tolú hasta Bello estaba presentando fallas mecánicas.

“Ella dijo que el bus venía varado hacía mucho rato. Que tenían que parar cada 10 o 15 minutos y que además tenían que bajar las ventanillas para poder respirar. Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron. La mamá le dijo que entonces se bajara, pero... siguieron andando y ocurrió lo que tenía que ocurrir”, contó.

Asimismo, aseguró que su nieta estaba muy preocupada por el estado técnico del bus y hasta confesó que tenía miedo por lo que estaba sucediendo.

Por su parte, se conoció que el bus habría presentado un problema en la parte eléctrica, por lo que fue necesario esperar cerca de una hora en inmediaciones de Coveñas.