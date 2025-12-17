BOGOTÁ. Medios locales reportaron un grave accidente de un bus de Copetran que cayó a un abismo entre Bucaramanga y Arauca dejando un saldo de una persona muerta y varias más heridas.

El automotor, que cubría la ruta desde Cúcuta hacia el departamento de Arauca, se accidentó a la altura del corregimiento de San Bernardo, rodando varios metros cuesta abajo.

Las autoridades informaron que una persona falleció y ocho más resultaron con lesiones de distinta gravedad y fueron trasladadas a centros médicos cercanos.

Ya se iniciaron las pesquisas para tratar de determinar las causas del siniestro, sobre las que se barajan hipótesis que van desde un posible episodio de microsueño del conductor o una probable falla mecánica del vehículo.