El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la difusión de un video y fotos en las que aparece el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, quien se encuentra en calidad de prófugo con orden de captura internacional vigente, durante un evento cultural en Managua, Nicaragua, el pasado 11 de diciembre.

Asimismo, la Cancillería explicó que se ha instruido a la Oficina de Control Disciplinario Interno para iniciar de forma inmediata una investigación con el objetivo de establecer posibles responsabilidades del Encargado de Negocios a.i. y demás funcionarios destacados en la Embajada de Colombia en Nicaragua.

El comunicado oficial aclara además que, para asegurar la transparencia y la eficacia de este proceso, se informará a la Procuraduría General de la Nación sobre la apertura de la pesquisa, con el fin de que el órgano de control asuma de manera preferente la investigación dentro del marco de sus competencias y cuente con toda la información y pruebas disponibles.

Carlos Ramón fue visto participando en una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua, donde bailó y disfrutó del evento.

Por otro lado, el coronel Elver Alfonso, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, aseguró que Ramón González sigue siendo requerido por la justicia colombiana y que su captura depende, por ahora, de la colaboración de las autoridades del país donde se encuentra.

“Tiene una circular roja que está vigente. Allí se están haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN Interpol”, expresó y añadió que, sin cooperación efectiva, no es posible ejecutar la orden de captura, aunque las autoridades están al tanto de las actividades públicas que González ha desarrollado recientemente.

