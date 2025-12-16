La reciente presencia de Carlos Ramón González en eventos públicos en Nicaragua ha generado preocupación entre las autoridades colombianas, debido a que sobre él pesa una circular roja de Interpol que aún está vigente.

El coronel Elver Alfonso, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, aseguró que Ramón González sigue siendo requerido por la justicia colombiana y que su captura depende, por ahora, de la colaboración de las autoridades del país donde se encuentra.

“Tiene una circular roja que está vigente. Allí se están haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN Interpol”, expresó y añadió que, sin cooperación efectiva, no es posible ejecutar la orden de captura, aunque las autoridades están al tanto de las actividades públicas que González ha desarrollado recientemente.

El llamado de atención se produjo luego de que el prófugo fuera visto participando en una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua, donde bailó y disfrutó del evento.

A su vez, la actividad de entrada libre y ampliamente difundida en redes sociales, contó con la presentación del acordeonista Albeiro González y del grupo Camerata Bach, y llamó la atención por la inclusión de logos de la Cancillería de Colombia en su promoción.

Asimismo, en el mismo evento estuvo presente Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, quien habría gestionado la renovación de la residencia de Carlos Ramón. Muñoz se encuentra bajo investigación disciplinaria por parte de la Cancillería, pero sigue ejerciendo sus funciones diplomáticas.

Finalmente, el coronel Alfonso insistió en que, aunque la orden de captura y la circular roja siguen activas, su ejecución requiere de cooperación internacional.

“Mientras no haya la cooperación en esa parte, necesitaríamos materializar esa orden de captura, pero sí tuvimos conocimiento del desarrollo de esas actividades por parte de esta persona que hoy está prófuga de la justicia”.