El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció nuevamente a las acusaciones que en días anteriores hizo la directora del Dapre, Angie Rodríguez, contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, por sus manejos en el Fondo Adaptación.

El mininterior, aseguró este miércoles, en entrevista con La FM, que: “Yo creo que Carrillo está participando en coimas en la Ungrd”, y explicó los motivos de dicho señalamiento.

Según el ministro, tras esa confrontación comenzó a recibir información relacionada con supuestos cobros irregulares al interior de la UNGRD y del Fondo de Adaptación.

Benedetti indicó que tras la confrontación pública que tuvo con Carlos Carrilo, varias personas se le acercaron para relatar presuntas prácticas asociadas al pago de cuentas atrasadas. “Todo eso se está recogiendo”, dijo, refiriéndose a supuestas pruebas en contra del funcionario.

“Cobran entre el 20 y el 25%”, dijo Benedetti refiriéndose a que los testimonios coinciden en que Carillo y su equipo estarían exigiendo porcentajes para agilizar pagos.

Señaló además que dicha información se está consolidando pero aún no ha sido formalizada ante las autoridades competentes, debido a la vacancia judicial.

En cuanto a las supuestas coimas, el ministro del Interior aseguró al medio antes citado que dicha percepción se basa en la forma como se originó la controversia, y además en decisiones administrativas que, a su juicio, estarían relacionadas con el manejo de la entidad.