Un grave accidente se registró en la mañana de este martes 6 de enero en el sur del Huila. Un bus de transporte público cayó por un abismo y terminó en el río Magdalena.

Leer también: “El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil”: Petro

El hecho se registró en el sector de Pericongo, en la vía que conduce de Cali a Florencia. Al parecer el conductor del bus perdió el control del vehículo, haciendo que este cayera por un abismo y luego al río.

De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, todas las personas que se encontraban en el bus fueron rescatadas con vida. Sin embargo, se conoció que una persona murió mientras era trasladada a un hospital cercano.

El reporte de los Bomberos del municipio de Timaná relata que todo ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana.

“Al parecer, el conductor del vehículo perdió el control y cayó en aguas del río Magdalena. Inicialmente, se hace el rescate de varias personas lesionadas”, informaron.

“Inicialmente, se hizo el rescate de varias personas lesionadas y se recibió el apoyo de varias unidades bomberiles de Pitalito, Altamira y San Agustín, con ellos se logra hacer el rescate de todas las personas”, se aseguró en el reporte.

Importante: Esta es la identidad de los cinco policías secuestrados en la vía Cúcuta–Tibú

De acuerdo con el teniente Jorge Gómez, coordinador del cuerpo de Bomberos de Timaná, también una persona sufrió heridas graves en sus piernas.

“Rescatamos a todas las personas con signos vitales. Tenemos información de que una persona ha fallecido en el traslado y tenemos una persona que perdió su miembro inferior derecho”, explicó.

En un video difundido en redes sociales se nota el momento en que los bomberos intentan rescatar a unas personas que iban en el bus. También se conoció que el conductor resultó ileso y que las autoridades empezaron las investigaciones correspondientes.