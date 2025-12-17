La Procuraduría informó este miércoles en un comunicado que inició indagación disciplinaria para establecer responsables por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la celebración del contrato para el mantenimiento de una flotilla de helicópteros del Ejército MI17.

Ver también: Las lágrimas de Léider Frías, el utilero de Junior

Explica el Ministerio Público que en la indagación también se busca determinar la aparente actuación en los hechos de un oficial de la Brigada de Aviación No 32, capturado en las últimas horas por las autoridades.

De igual modo, el ente de control disciplinario “trata de configurar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la firma y ejecución del contrato No 012 de 2024, con el fin de concretar si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias”.

Leer más: Euforico recibimiento de la hinchada en Barranquilla a los jugadores de Junior tras coronarse campeón en Ibagué

Por ello, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública ordenó, entre otras pruebas, una inspección disciplinaria al Ministerio de Defensa y a la Brigada de Aviación No 32 para recaudar toda la información relacionada con los convenios y contratos correspondientes a la adquisición y mantenimiento de los helicópteros tanto en las fases precontractuales como contractuales y de ejecución.