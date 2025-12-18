Cerca de una tonelada de pólvora ha sido incautada por unidades del Departamento de Policía Córdoba en los operativos que desarrollan tanto en las vías como en locales comerciales y calles urbanas de 25 de los 30 municipios que hacen parte de su jurisdicción.

Con acciones enfocadas en proteger a las familias, desarticular el crimen organizado, preservar el medio ambiente y proteger el patrimonio rural, garantizando una temporada de paz, legalidad y prosperidad, los hombres y mujeres de la Policía trabajan por esta época del año.

Policía de Córdoba

Los resultados evidencian el trabajo articulado y estratégico en varios frentes priorizando la seguridad ciudadana y la salvaguarda de la integridad física, de allí las incautaciones de pólvora que ya se registran en lo corrido del mes de diciembre y que alcanzan cerca de una tonelada de peso.

Tan solo en un operativo de control vial los uniformados lograron la incautación de más de 800 kilos de material pirotécnico, avaluado en aproximadamente 500 millones de pesos.

Igualmente en el municipio de Tierralta fue cerrado temporalmente un establecimiento comercial e incautaron 92 kilos de pólvora avaluados en 2 millones 900 mil pesos.

