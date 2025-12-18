Atendiendo el llamado realizado semanas atrás por la comunidad del sector Puerta Dorada, el Área Metropolitana de Barranquilla puso en marcha un plan piloto de movilidad con el objetivo de mejorar el acceso al transporte público y optimizar los desplazamientos de los residentes de esta zona.

Leer también: Repelón tendrá cobertura del 100 % de agua potable en el corregimiento de Villa Rosa por una inversión de $11.300 millones

Según la información brindada por la entidad, el plan piloto contempla la implementación de dos rutas asociadas a empresas de transporte colectivo, las cuales permiten ampliar los orígenes y destinos de los usuarios dentro de Barranquilla y su área metropolitana.

La primera es la ruta C1, operada por la empresa Cooasoatlan, que facilita el acceso desde Puerta Dorada hacia corredores estratégicos como la avenida Cordialidad, la carrera 38, la calle 84 y la carrera 46, esta última identificada como un nuevo e importante generador de viajes en la ciudad.

De igual manera, se implementó la ruta C2, a cargo de la empresa Coochofal, que permite a los usuarios desplazarse principalmente hacia la Cordialidad y el Centro de Barranquilla, además de conectar con sectores clave como Granabastos y la prolongación de la Murillo en el municipio de Soledad, teniendo en cuenta su cercanía con el sector de Puerta Dorada y la demanda de servicio en esta zona.

El proceso inició con una fase de pedagogía desde el pasado primero de diciembre, fecha a partir de la cual los buses comenzaron a ingresar progresivamente a la comunidad. Desde entonces, se adelanta un proceso de consolidación comunicacional y operativa, permitiendo que los habitantes conozcan los recorridos, destinos y beneficios de las nuevas rutas.

El AMB sostuvo que este tipo de reestructuraciones requieren un periodo de adaptación, ya que cuando una ruta entra a un nuevo sector, la comunidad debe familiarizarse con su operación, orígenes y destinos. No obstante, pese al corto tiempo de implementación, la retroalimentación recibida ha sido positiva y los usuarios ya están haciendo uso de ambas rutas.

El plan piloto tendrá una duración de tres meses, periodo durante el cual se evaluará la continuidad de las rutas C1 y C2, así como la posibilidad de realizar ajustes o ampliar la oferta hacia nuevas alternativas de movilidad para el sector.

La comunidad

Por su parte, la comunidad manifestó sentirse beneficiada con la implementación de estas rutas, especialmente durante la temporada de fiestas decembrinas, cuando aumenta la necesidad de desplazamientos.

Importante: Alcalde Alejandro Char resalta buen comportamiento de los barranquilleros durante celebración del título del Junior

Carla Martínez, residente en Puerta Dorada, señaló que anteriormente debía caminar largos trayectos hasta la avenida Circunvalar para poder tomar transporte público, situación que cambió con la entrada en funcionamiento de la ruta de Coochofal, ya que ahora logra reducir significativamente el tiempo de viaje.

“Durante mucho tiempo teníamos que caminar hasta la Circunvalar o, en su defecto, tomar una mototaxi para luego ir a tomar otro transporte público, una situación que sin duda era mucho más costosa. Además, era muy incómodo en horas de sol o días lluviosos”, sostuvo Martínez.

A su vez, Carlos Mora, también habitante del sector, expresó que la comunidad se encuentra agradecida por la respuesta de las autoridades y espera que en el futuro se continúe fortaleciendo el servicio con la implementación de más rutas que mejoren la conectividad de Puerta Dorada con el resto de la ciudad.

“Se trata de un buen plan que se está haciendo para dar solución a un problema que durante mucho tiempo estuvo afectando a todas las familias. Para vivir en Puerta Dorada era necesario tener carro propio por la dificultad tan grande que había, pero ya no es así y esperamos que se incrementen las frecuencias y nuevas rutas”, expresó Mora.

Ana Gómez, madre de familia, resaltó que las nuevas rutas mejorarán la movilidad de estudiantes y adultos mayores, quienes anteriormente enfrentaban mayores dificultades para acceder al transporte público desde el barrio.

“Era muy normal ver a los estudiantes corriendo para llegar hasta la Circunvalar, pero ahora tendrán más opciones; sin embargo, esperamos que no sea todo y sigan llegando más empresas para conectar con otros puntos de la ciudad”, cerró.