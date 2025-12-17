La ciudad se portó a la altura. Los barranquilleros demostraron el pasado martes cómo se vive una final del fútbol colombiano con responsabilidad y buen comportamiento, y especialmente, cómo se celebra un título, tras la llegada de la tan ansiada undécima estrella para el Junior.

Este fue el mensaje del alcalde Alejandro Char, quien también aprovechó para felicitar a las familias barranquilleras por su gran acompañamiento al equipo tiburón.

“Los barranquilleros estuvieron espectaculares, su comportamiento, su acompañamiento. Hacer sentir al equipo seguro de lo que podían lograr fue muy importante. Fue una noche espectacular, fue una noche de gloria. Una noche donde los barranquilleros nos debemos sentir muy orgullosos”, declaró.

El mandatario mencionó, además, que: “esta ciudad le está mostrando al mundo, su unión, su solidaridad, soñar en grande, pensar en grande, y lograr lo que soñamos colectivamente, eso nos tiene muy, pero muy contentos”.

De igual manera, Char comentó que: “hace pocos días bajamos la luna a los barranquilleros, y hoy le llega una estrella a Barranquilla, una bendición para todos”, en referencia a la Nuria, el nuevo atractivo turístico de la ciudad.

Por otro lado, el alcalde fue enfático en que los partidos en el ‘Metro’ se vivieron con alegría y responsabilidad.

“La verdadera victoria estuvo en vivir la final en sana convivencia, queremos que se sienta la pasión del fútbol y que brille nuestro ejemplo, celebramos y disfrutamos con respeto”, sostuvo.

A su vez, Alejandro Char reiteró el mensaje para seguir las celebraciones en paz. “Junior es Campeón, lindo regalo para Barranquilla. Celebremos en armonía”.