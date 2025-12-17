El proyecto para la construcción de un sistema de acueducto en el corregimiento de Villa rosa, del municipio de Repelón, avanza por buen camino. La Gobernación del Atlántico adjudicó este miércoles una inversión de $11.300 millones para llevar cobertura del 100% de agua potable a este territorio del sur del departamento.

De acuerdo con la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, el alcance de la iniciativa incluye una planta de tratamiento con capacidad de 14 litros por segundo (lps), una estación de bombeo de 22 lps, dos tanques de almacenamiento de 407 metros cúbicos, más de 11.450 metros lineales de redes de aducción, conducción y distribución, 1.009 conexiones domiciliarias y obras urbanísticas complementarias.

Además, en medio del evento protocolario de firma de adjudicación, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que este proyecto apunta a su meta de lograr cobertura total de agua potable en todo el departamento.

“Acabamos de firmar el acta de adjudicación de la licitación para este gran acueducto que vamos a hacer en Villa Rosa. De esa manera quedará cobertura total, agua 24/7. Sin ninguna duda un avance significativo para todo Repelón. Esto hace parte de una visión integral de agua, parques, estadios, desarrollo social. Estamos construyendo la nueva Repelón”, indicó.

Verano agregó que esta obra hace parte de un plan de inversiones sin precedentes. “se está ejecutando un plan de más de 1.3 billones de pesos. En estos dos años que nos faltan, vamos a entregar todas las inversiones programadas. Ya logramos cobertura en las cabeceras y ahora llegamos con agua y alcantarillado a zonas rurales y corregimientos. Nuestro compromiso es cobertura total”.

Por su parte, el alcalde de Repelón, Jorge Reales, manifestó la importancia del proyecto para la comunidad: “ “Villa Rosa había sido una deuda pendiente. Hoy podemos decir que llega una solución estructural, digna y permanente. Desde la alcaldía vamos a acompañar el proceso de obra, socialización y apropiación de la comunidad”.

Los Guardianes del Agua del corregimiento también expresaron su respaldo y entusiasmo ante el inicio de este proyecto, entre ellos Irene Alvear, docente del colegio de Villa Rosa y guardiana del agua.

“Esta noticia nos llena de esperanza. Llevamos años cargando agua en baldes. Que el agua llegue directo a las plumas de nuestras casas es algo que cambia la vida de una comunidad entera”, expresó.

Cabe resaltar que la inversión total del proyecto asciende a $11.310.111.041, de los cuales $10.495 millones corresponden a obra y $815 millones a interventoría.