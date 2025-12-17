Hace una década, la Constructora Marval puso en marcha Puerta Dorada, un megaproyecto de más de 100 hectáreas que se ha convertido en uno de los desarrollos urbanos más representativos de Barranquilla. Lo que inició como una apuesta por ampliar la oferta residencial de la ciudad es hoy un territorio con más de 10.000 habitantes, infraestructura pública robusta y espacios comunitarios que han marcado una transformación sostenida en el área metropolitana.

Puerta Dorada Oceana, lobby.

José Luis Páez, gerente de la sucursal, explica que estos diez años reflejan el impacto de la planificación urbana a largo plazo. “Puerta Dorada nació con una visión integral, articular vivienda con equipamientos comunales para mejorar la calidad de vida de sus residentes. Hoy celebramos una década de esta realidad, un sector que le ha permitido el acceso a vivienda a más de 3.000 familias y que sigue creciendo”.

13 de sus hectáreas se han destinado a parques con áreas recreativas como canchas múltiples, zonas infantiles, plazoleta y zonas verdes, algo único en la ciudad. A esto se suma el reciente Centro de Atención Inmediata (CAI), entregado en articulación con la Alcaldía de Barranquilla para reforzar la seguridad y el bienestar del sector. El megaproyecto también integra Plaza Dorada, su propio centro comercial, cuya segunda fase iniciará próximamente y que se ha convertido en un punto de encuentro para residentes y visitantes, fortaleciendo la dinámica comercial y de servicios en la zona. Este desarrollo urbanístico está acompañado de 148.000 metros de vías desarrolladas por Marval, junto a 5.5 hectáreas de equipamiento, que se traduce en servicios entregados por la constructora a la comunidad y cuyo uso será determinado por el municipio.

Puerta Dorada Oceana, piscinas recreativas.

En los últimos años, los proyectos del sector se han inscrito en el programa Mi Techo Propio de la Alcaldía de Barranquilla, lo que permitió que más familias accedieran a vivienda formal y consolidaran su sueño de tener casa propia. El megaproyecto se convirtió aún más en un referente local con la entrega del primer apartamento en contar con este subsidio.

Lo nuevo, Puerta Dorada Oceana

Con motivo de su décimo aniversario, Marval anunció el lanzamiento de su proyecto de Vivienda de Interés Social, Puerta Dorada Oceana, un nuevo conjunto de apartamentos de 70 m² de área construida con balcón, diseñados para maximizar la luz y ventilación natural. Un diseño funcional que aprovecha al máximo todos sus espacios. El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética a través del sello Marval más Verde, al tiempo que ofrece zonas comunes para toda la familia como, piscinas, playground, coworking, biogym, salones sociales y game room.

Páez señala que Oceana representa la continuidad natural de un megaproyecto que sigue creciendo junto con la ciudad, “Después de diez años, Puerta Dorada mantiene un ritmo sólido de desarrollo y sigue ampliando su portafolio. Oceana responde a las necesidades de los hogares actuales que buscan calidad de vida en en una zona consolidada y dinámica, con el respaldo de más de 45 años de experiencia de Marval”, indicó.

Puerta Dorada Oceana, piscina de entrenamiento.

Con este lanzamiento, Marval reafirma su compromiso con el desarrollo urbano de Barranquilla y con la construcción de comunidades sostenibles, integradas y con acceso a servicios cercanos, consolidando un corredor residencial que se ha convertido en referente para el sur de la ciudad.

