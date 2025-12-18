La incertidumbre reina en la Universidad del Atlántico frente a una serie de actuaciones que se han dado a conocer en las últimas horas frente a la continuidad de Leyton Barrios como rector.

En primer lugar, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla asumió el trámite para tomar una decisión frente a una tutela presentada por el abogado Iván Cancino, defensor de Barrios, en contra de la orden del Ministerio de Educación de reemplazarlo en el cargo.

En su decisión inicial, el juzgado no acogió la medida provisional solicitada por el accionante –consistente en la suspensión de la aplicación inmediata de la medida de reemplazo– debido a que “no se ha acreditado la necesidad urgente de adoptar la medida provisional solicitada”.

Es de anotar que la mencionada tutela solicita la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido proceso, intimidad, buen nombre, honra, libertad y la autonomía universitaria.

Sin embargo, no se demostró que Barrios Torres carezca de otros ingresos ni que la carga económica recaiga exclusivamente sobre él.

En cuanto a los argumentos relacionados con la ceremonia de grados, sostuvo el juez que estos comprometen derechos de terceros, en particular de los estudiantes, frente a los cuales el accionante no tiene legitimación para actuar, y que no se acreditó la urgencia ni la inminencia de un daño que justificara una intervención judicial inmediata.

Por otro lado, el despacho judicial ordena además vincular a terceros con interés legítimo como al Departamento del Atlántico, al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y a la Procuraduría General de la Nación, entidades que deberán pronunciarse dentro del proceso.

Finalmente, debido a la vacancia judicial, los términos de la tutela se suspenden entre el 20 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, y que la decisión de fondo se adoptará el 21 de enero de 2026.

¿Suspensión del reemplazo?

Posteriormente se dio a conocer una comunicación del Ministerio de Educación, en la cual se cita a Barrios Torres para ser notificado del contenido de la resolución expedida para ordenar su reemplazo en el cargo hasta por un año.

Si bien algunos sectores han expuesto que esta decisión deja sin piso, de momento, la mencionada resolución, fuentes cercanas al Gobierno nacional indicaron a EL HERALDO que este proceso se puso en marcha para dar cumplimiento al debido proceso y poder notificar a Barrios de forma personal, ante la imposibilidad de hacerlo.

Sin embargo, la misma fuente expuso que “Leyton entuteló al Ministerio pidiéndole al juez que dejara sin efectos la resolución que lo suspende. Y el juez le negó la medida cautelar, y le dijo que él sí estaba ya notificado”.

A lo que recalcó que “ese nuevo elemento, que se le llama notificación por conducta concluyente, se demuestra que hay prueba de que él tiene conocimiento del acto administrativo que lo suspende del cargo”.